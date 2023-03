Al via Ortogiardino, mostre d’arte, libri e incontri tra fiori e piante

PORDENONE – Si apre un’edizione ricchissima di Ortogiardino, Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dal 4 al 12 marzo: 20.000 mq di aree espositive si trasformano in una spettacolare festa della natura dove 10 allestimenti a giardino con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design si alternano a circa 200 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei visitatori.

Sono attese in visita più di 4.500 persone con gruppi organizzati da Slovenia, Croazia e Austria a conferma della grande attrattività di questo evento verso l’estero mentre più di 5.000 biglietti sono stati già venduti in prevendita dal sito www.ortogiardinopordenone.it dove è possibile acquistare il titolo di ingresso a prezzo ridotto che permette l’accesso diretto ai padiglioni.

Molti gli eventi in programma nella prima giornata di sabato 4 marzo.

Alle ore 10.30 nella HALL INGRESSO CENTRALE è in programma l’inaugurazione ufficiale della 42° edizione di Ortogiardino alla quale intervengono: Monica Cairoli – Assessore all’Ambiente Comune di Pordenone, Marco De Munari – Delegato Camera di Commercio Pordenone e Udine, Francesca Nieddu – Direttore generale Veneto Est e FVG Banca Intesa Sanpaolo, main partner della manifestazione, Giovanna Bellotto – curatrice del Festival dei Giardini, Stefano Zannier – Assessore regionale risorse agroalimentari forestali e ittiche e Luca Ciriani – Ministro dei Rapporti con il Parlamento.

Anche l’arte trova spazio ad Ortogiardino. In una nuova location nel padiglione 7 ritorna la mostra “La Donna è Arte” a cura dell’Associazione Panorama con esposizione di quadri e sculture realizzate da artiste, inaugurazione sabato 4 marzo alle ore 9.30.

La mostra farà da cornice ad una serie di incontri il primo dei quali è in programma sabato 4 marzo alle ore 11.00 quando Sergio Vaccher, fotografo naturalista presenterà il suo video “MAGREDI…FRA SASSI, TERRE, ACQUE”. Domenica 5 marzo si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra a cura della Prof.ssa Giovanna Calvo di Ronco

Che presenterà anche l’opera pittorica del Maestro Walter Zaramella “PIANTERO’ LA FRATELLANZA FOLTA COME ALBERI”. Alle ore 16.00 è in programma l’incontro con Federico Cecchin, caricaturista

Sul tema “DISEGNARE EMOZIONE. Il potere dei ritratti CARTOON”.

Novità di questa edizione è il “Giardino dei Libri” evento realizzato in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it che si apre martedì 7 marzo alle Ore 17:00 nella Sala Incontri Avancorpo Padiglione 5. Martina Milia, giornalista presenterà il libro “La foresta di perle. Come ritrovare il nostro contatto con la Madre Terra” e dialogherà con gli autori FRANCO BERRINO e ENRICA BORTOLAZZI

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che fanno da contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con tante specialità enogastronomiche tipiche da tutta Italia al padiglione 3; il Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura di Coldiretti con aziende agricole di eccellenza della provincia di Pordenone al padiglione 8 l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende al padiglione 9 e la mostra mercato Pordenone Orchidea al padiglione 5 e il 10° Festival dei Giardini con 10 realizzazioni nate dal lavoro sinergico di architetti del verde e vivaisti. Per tutta la durata della manifestazione il pubblico potrà votare il giardino preferito allo stand di Banca Intesa nel padiglione 5. Ogni 50 votanti in omaggio un carrellino per lo shopping.

Ortogiardino, Fiera di Pordenone 04 – 12 Marzo

Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 14.00 – 18.30

Sabato e Domenica: 9.30 – 19.00

www.ortogiardinopordenone.it