Allestito un distretto magico nel cuore del Natale a Pordenone

PORDENONE – Una preview che anticipa la magia del Natale: nel weekend dell’8-9-10 dicembre, Pordenone si trasformerà in una piccola Hogwarts con apprendisti maghetti, sfide di pozioni magiche, mantelli dell’invisibilità, gare di mini quidditch babbano e tante sorprese per adulti e bambini.

Arriva in piazza della Motta, nel complesso dell’Ex convento di San Francesco e alla Casa della Musica una compagnia di magici personaggi potteriani che animeranno questi tre giorni con animali fantastici, spettacoli e sorprese, allestendo un’area espositiva di mercatini, una Escape Room nella Casa di Hagrid, la Magica Orchestra di Hogwarts, la Scuola di Magia per diventare Maghi di primo livello e l’immancabile Ballo del Ceppo.

In piazzetta del Donatore sarà allestita un’area street food con la Burrobirra, l’Acqua Allegra e altre specialità magiche, un passaggio segreto collegherà il distretto magico alle casette di Natale in piazza XX Settembre, mentre i locali e i ristoratori dell’area saranno coinvolti nella proposta di menù a tema.

«L’abbiamo annunciato tra le righe pochi giorni fa –presenta l’assessore alla Cultura e vice sindaco Alberto Parigi- e i telefoni per le prenotazioni sono già bollenti. Abbiamo voluto regalare a Pordenone un’atmosfera magica per valorizzare una bellissima piazza restituita alla città. Nel Natale a Pordenone ci impegniamo ogni anno a proporre qualcosa di nuovo, a fianco al programma già consolidato di eventi, e quest’anno il progetto è davvero una festa per bambini e famiglie».

In estrema sintesi, il programma si articolerà in tre giornate che inizieranno venerdì 8 dicembre pomeriggio e termineranno la sera di domenica 10. Le attività coinvolgeranno a ciclo continuo grandi e piccini, che si potranno dividere in una sfida di pozioni magiche e nel lancio dei bolidi in piazza della Motta o in un torneo di miniquidditch babbano nella corte esterna del Caffè Letterario.

I bambini dai 6 anni in su potranno iscriversi alla Scuola di Magia con la McGonagall, Piton e Silente nella meravigliosa cornice dell’Ex convento di San Francesco, risolvere gli indizi della Escape room cercando l’uscita dalla Casa di Hagrid o combattere frenetici duelli di magia a squadre con gli incantesimi di Vr Room, la Battaglia dei Maghi nello spazio dell’ex Informagiovani.

Andranno sicuramente a ruba gli eventi-spettacoli, aperti a tutti, del Mantello dell’Invisibilità in piazza della Motta o il set con la scenografia di Fiera della Magia e con le foto magiche ricordo di Colin Cannon, per sentirsi dei veri aspiranti maghi ad Hogwarts.

E ancora: i magici racconti di Hagrid e Silente (Casa della Musica, piazza della Motta) creeranno una particolare atmosfera natalizia animata da Beda il Bardo, il Maialino di Natale e altri personaggi; piccoli concerti di Natale diretti dal magico direttore d’orchestra Filius Vitious risuoneranno sempre alla Casa della Musica in piazza della Motta.

Tutti invitati sabato 9 dicembre a partire dalle ore 21 al tradizionale Ballo del Ceppo insieme agli allievi delle quattro casate e ai professori McGonagall e Silente all’Ex convento di San Francesco.

Il programma è molto concentrato e le sorprese sono per tutti i gusti, per dettagli e informazioni consultare il sito web del comune alla pagina comune.pordenone.it/eventi

Per prenotazioni contattare il numero 328 4904949 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30

L’ingresso ai Mercatini è libero e gratuito, mentre le attività sono a pagamento.

Per raggiungere l’area magica di piazza della Motta e i Mercatini con tutte le attività, sarà possibile lasciare l’auto nei parcheggi su strada e nelle sei strutture multipiano cittadine che dispongono di quasi 2.000 posti, sono aperti h24 e da cui è possibile raggiungere a piedi piazza della Motta in pochi minuti.

Tutti i parcheggi in città nelle giornate di venerdì 8 e domenica 10 dicembre saranno gratuiti, mentre sabato 9 dicembre saranno gratuiti quelli in struttura dalle ore 15:00 e quelli su strada dalle ore 18:00.