Alza i veli la nuova Media24, cronaca e sport in prima linea

PORDENONE – Ieri mattina, 26 ottobre, ha alzato i veli, in via Vallona 17, la nuova sede cittadina di Media24, rete televisiva in onda sul canale 77 del digitale terrestre.

Il pordenonese Alberto Rossi, già presidente della Provincia e figura conosciuta in città, rimane al vertice dopo l’acquisizione da parte di Vivaradio, player in Friuli Venezia Giulia nella rappresentanza commerciale multimedia, nonché società editrice d’informazione con Euroregione.news e Calcio Fvg, attiva da 40 anni.

“Un orgoglio non indifferente – sottolinea l’editore del rinnovato progetto, Cesare Di Fant – visto quanto è complicato mantenere sempre e comunque la barra dritta nel settore”. Per la parte televisiva, i giornalisti impegnati nell’operazione di Media24 sono Alessio Conforti, Tanya Pellegrini e Giuseppe Palomba.

La sezione web è curata da Francesco Tonizzo, Barbara Castellini e Marco Bisiach. Molti gli “inviati domenicali” sui campi di calcio (e di altre discipline) dei dilettanti durante il weekend sportivo.