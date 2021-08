Amministrative Pn: presentata la lista Il Bene comune

PORDENONE – Amministrative 2021 a Pordenone: presentata la lista Il Bene comune.

Si parte dalla seconda guerra mondiale e si arriva al 2003. Da Gianni Pasotti, l’artista autore delle nostre tartarughe di gesso, – non fatevi ingannare dalla classe 1945, l’arte rende giovani – fino alla frizzante energia della giovanissima Anna D’Andrea, terzino di fascia con spiccate doti offensive della Primavera under 19 del Pordenone calcio – femminile ovviamente – appena iscritta al 5° anno del Liceo Scientifico Grigoletti, Clil.

Ma non è solo un arco di tempo variegato che compone la lista civica Il Bene Comune; non è nemmeno il mondo delle professioni, che è comunque ben rappresentato: la sanità, il volontariato, la scuola, il mondo dell’arte e della cultura, l’informatica, la comunicazione, il mondo dell’impresa artigiana e quella internazionale, il mondo operaio (c’è chi ha momentaneamente sospeso gli studi di giurisprudenza per necessità lavorative e attualmente fa la volontaria nell’assistenza sanitaria e nell’area pediatrica dell’ospedale di Pordenone).

Il Bene Comune è un laboratorio di politica dal basso che è riuscito nell’arco di pochi mesi a trasformare una realtà culturale, con un programma concreto, in una forza civica in grado di presentare 36 cittadini ad una competizione elettorale in sostegno alla candidatura di Gianni Zanolin sindaco in coalizione con Articolo Uno, M5S, PD e la Civica. C’è ancora tutto settembre per imparare a conoscerci. Poi la parola passerà agli elettori.

1. Matteo Antoniel Pordenone 08 07 1989 insegnante

2. Sebastiano Badin San Vito al Tagliamento 08/10/1992 impiegato

3. Alberto Battiston Pordenone 23 01 1999 elettricista

4. Giulia Bitto Pordenone 14 02 1979 lavoratrice autonoma

5. Andrea Bortolin Pordenone 29 03 1979 impiegato

6. Tiziana Buoso Portogruaro 02 04 1970 impiegata amministrativa in ambito sanitario

7. Lucia Cibin Salgareda 06 07 1954 già dirigente scolastica

8. Michele Ciol San Vito al Tagliamento 28 06 1976 impiegato

9. Lorenzo Corai Pordenone 06/11/2000 studente

10. Anna d’Andrea Pordenone 28 02 2003 studente

11. Nicoletta De Bellis Pordenone 09 06 1968 grafica

12. Massimo De Mattia Pordenone 20/10/1959 musicista

13. Chiara Dorigo Pordenone 31 05 1988 illustratrice

14. Federica Guerra Aviano 02 08 1967 attrice

15. Giuseppe Intelisano Pordenone 27 01 1963 consulente

16. Dalia Li Volsi Firenze 07 08 1986 musicista

17. Silvia Lucà Pordenone 12/12/1966 insegnante

18. Carla Manzon Aviano 20 10 1960 attrice / operatrice culturale

19. Josef Martin Pordenone 30 04 1992 impiegato

20. Paola Marzinotto Pravisdomini 13 08 1957 assistente sanitaria

21. Loris Mason Porpetto 05/10/1949 tecnico dello spettacolo

22. Paolo Michelutti Udine 09 05 1965 insegnante

23. Michele Negro Pordenone 09 08 1957 educatore in pensione

24. Joseph Nyamekeh Kwofie detto Egya Ghana 21 05 1982 operaio saldatore

25. Gianni Pasotti Grado 01 03 1945 artista

26. Massimo Poldelmengo Pordenone 08/11/1964 scultore

27. Sabrina Peduto San Vito al Tagliamento 22 02 2002 studente

28. Gabriele Peresson Vito d’Asio 28/10/1961 consulente informatico

29. Chiara Tavella Pordenone 13 03 1968 insegnante

30. Romano Todesco Maniago 15 03 1958 musicista insegnante

31. Renzo Ramon Tormena Perù 31 08 1965 sales manager

32. Gianluca Travasci Pordenone 11 02 1996 informatico

33. Silvana Vassilli Gradisca d’Isonzo 23/11/1952 operatrice culturale

34. Lara Vidotto Pordenone 26/11/1970 art director

35. David Villarecci Massa 05 05 2000 studente

36. Xhensila Xhani Durazzo 25 08 1993 volontaria assistenza sanitaria