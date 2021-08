Amministrative Pn: presentata la lista Progetto FVG

PORDENONE – Amministrative 2021 a Pordenone: presentata la lista Progetto Fvg, a sostegno del Sindaco Alessandro Ciriani.

La lista – denominata “PROGETTO FVG – ALESSANDRO CIRIANI SINDACO” – sarà composta da trenta candidati, di tutte le età e professioni.

Diciassette gli uomini e tredici le donne.

L’ordine di lista è rigorosamente alfabetico, fatta eccezione per Vito Attolico – funzionario della Fiera di Pordenone – componente storico e della prima ora di Progetto FVG indicato come capolista.

A seguire una rappresentazione plastica della società civile, con candidati espressione di molteplici categorie.

Tra i liberi professionisti, spiccano l’avvocato Alessia Fugaro, il geometra Gianni Coluccia, l’architetto Paolo Talamo, la commercialista Lara Measso e l’ingegnere gestionale Giovanni Castenetto.

Non mancano poi i consulenti: Marzia Paccagnella e Paolo Marson in ambito privacy e sicurezza informatica (Marson inoltre è stato fondatore e Presidente di Sei di Pordenone se), Luca Turchet in ambito assicurativo e Aurelio Maiutto in materia finanziaria.

Numerosi anche gli imprenditori, tra cui Michele Mazza (servizi informatici per la gestione delle risorse umane), Alvi Metali (ideatore inoltre del software per limitare gli effetti del gioco d’azzardo Salvagioco), Katiusha Polloni (Baita Arneri a Piancavallo), Gianluca Daniele (amministratore condominiale), Elisa

Pavanel, Nicolò Simonetti (serramentistica in alluminio) e Stefano Biscontin. Molti anche i volti giovani, a partire dall’eclettico Davide Palazzi, che ha portato in città il parkour e oggi cantautore emergente, Ylenia Moretto, che assieme alla famiglia gestisce il Pub Birreria Metrò in Viale Venezia, Aurora Metali, parrucchiera, ed Omar Paludetto, studente universitario.

In rappresentanza del mondo del lavoro, Sonia Biscontin, impiegata presso un notaio, Alessandra Biasutti, Lavdie Alushi, Laura Gobbo, Luigi Stefano Martino e Luca Vittorini.

Dal mondo scolastico invece viene Franca Giannini, insegnante presso il Liceo Leopardi Majoarana, e da quello militare Roberto Sbordone, graduato dell’Esercito in servizio a Pordenone.

Politicamente infine la lista segna anche la collaborazione tra Progetto FVG ed Autonomia Responsabile – in linea con la realtà regionale in cui i due movimenti hanno un gruppo consiliare unico – con quest’ultima che vede candidata la propria Coordinatrice Comunale Laura Baseggio.