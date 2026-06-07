Anniversario del Velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone con Ail Pordenone

PORDENONE – Nel 2026 Pordenone celebra il centenario del Velodromo Ottavio Bottecchia ( inaugurato nel 1926) ma senza tralasciare di omaggiare le celebrazioni dell’ altro centenario che racchiude le vittorie al Tour de France ( 1924 -1925) del campione di Colle Umberto con la cicloturistica ” La 100volteBottecchia” svoltasi dal 5 al 7 giugno.

Il progetto denominato con titolo dialettale ” A vae mi…100volteBottecchia ” ha portato alla luce altre interessanti iniziative come mostre, eventi in bici d’ epoca e incontri.

Ma c’è stato pure spazio per un conviviale e solidale appuntamento coordinato da Ail Pordenone con una cena a base di spiedo alla quale hanno felicemente partecipato quasi 150 ospiti i quali hanno contribuito con la quota di adesione a finanziare una parte dei progetti riguardanti l’ ematologia pordenonese e le relative problematiche.

Stefano Boscariol