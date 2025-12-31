5.2 C
Pordenone
mercoledì , 31 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Anziana investita sulle strisce a Pordenone: è grave

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Grave incidente ieri sera, 30 dicembre, a Pordenone, lungo via Montreale, nei pressi dell’ospedale Santa Maria degli Angeli. Una donna di 86 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’impatto è avvenuto poco prima delle 19.45. Alla guida della Peugeot c’era una donna che, secondo le prime informazioni, si è subito fermata per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato l’anziana al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi rimane riservata.

Sotto shock la conducente dell’auto, che sarà sottoposta ai test alcolemici di rito. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia locale, intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.