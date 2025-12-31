Anziana investita sulle strisce a Pordenone: è grave

PORDENONE – Grave incidente ieri sera, 30 dicembre, a Pordenone, lungo via Montreale, nei pressi dell’ospedale Santa Maria degli Angeli. Una donna di 86 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’impatto è avvenuto poco prima delle 19.45. Alla guida della Peugeot c’era una donna che, secondo le prime informazioni, si è subito fermata per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato l’anziana al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi rimane riservata.

Sotto shock la conducente dell’auto, che sarà sottoposta ai test alcolemici di rito. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia locale, intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.