Music in Village, dal 25 agosto Rkomi, Dub Fx, Lindo Ferretti e Dardust

PORDENONE – L’Associazione Culturale Complotto Adriatico è lieta di presentare la ventottesima edizione del Music in Village, festival musicale e momento di aggregazione rivolto a tutti.

La manifestazione è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone-Udine e da SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

Si parte mercoledì 25 agosto con il Concerto di RKOMI. Dai primi passi nella nuova ondata di hip hop italiano nel 2012 fino alle collaborazioni con Elisa, Dardust, Jovanotti, ma anche dalla vita difficile nel quartiere popolare di Calvairate. La musica di Rkomi affonda le sue radici nell’hip hop, ma progressivamente si sta trasformando in qualcosa di totalmente diverso e caleidoscopico, restituendo un artista che sfugge ad ogni categorizzazione, e che spinge il suo ascoltatore verso sonorità più universali e pop, sfumate e ricche di influenze varie.

Il giorno successivo, giovedì 26 agosto, sarà la volta di DUB FX feat MR. WOODNOTE. Dub FX è un artista australiano che ama mescolare assieme tutti i generi, jazz, reggae, hip-hop, samba, drum and bass, dubstep. Si è imposto alla scena discografica e dei festival traguardando gli oltre 150 milioni di visualizzazioni su youtube, ma rimanendo sempre nella sfera della musica indie. Compagno di viaggio il “sax di strada” di Mr. Woodnote.

Venerdì 27 agosto si potrà assistere al concerto “A cuor contento” di GIOVANNI LINDO FERRETTI. Storico cantante e paroliere dei CCCP porta a Pordenone il suo concerto, un viaggio che sta intraprendendo da qualche anno nei club e festival in giro per la penisola che include in scaletta classici come “Mi ami?”, “Oh battagliero”, “Amandoti”, “Annarella”, “Per me lo so”. Ferretti torna a raccontarsi con le canzoni del suo repertorio da solista e quelle dei CCCP (Fedeli alla Linea) e CSI. Sul palco con lui Ezio Bonicelli e Luca Alfonso Rossi, entrambi componenti degli Ustmamò, ad assicurare alle canzoni nuova veste elettrica. Cantante, cantautore e scrittore, Ferretti ha segnato la storia del punk (e non solo) made in Italy. E’ anche autore di diversi testi letterari.

L’ultima data del Music in Village, sabato 28 agosto, vedrà sul palco DARDUST. Il suo nome non può essere sfuggito a Sanremo 2021, dove figurava come autore e produttore di ben cinque brani (di Madame, La Rappresentante di Lista, Irama, Noemi, Francesco Renga); inoltre ha anche prodotto i medley di Elodie e Mahmood e ha partecipato come super ospite nella serata finale. Una consacrazione per Dario Faini, in arte Dardust, pianista, compositore e produttore, che parallelamente all’attività solista, ha composto come autore brani di successo per Fiorella Mannoia, Elisa, Irene Grandi, Marco Mengoni, Fedez, J-Ax e molti altri.

A Pordenone si esibirà con lo show “Storm and Drugs live” articolato in due atti: il primo, “Storm”, più intimo e dal taglio teatrale che riprende la poetica e l’immaginario dello «Sturm und Drang» settecentesco in ogni aspetto visivo; il secondo “Drugs”, attinge alla parte più electro e all’atmosfera rave.

La foto è tratta dal profilo facebook di Rkomi.