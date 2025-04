Aperture speciali al Palazzo del Fumetto

PORDENONE – Pasqua al Museo al Palazzo del Fumetto, e non soltanto!

La struttura, infatti, osserverà delle giornate di apertura speciale in occasione delle prossime festività. Nello specifico, sarà aperta a Pasqua, domenica 20 aprile, dalle 10.00 alle 20.00, a Pasquetta, lunedì 21 aprile, dalle 15.00 alle 20.00, venerdì 25 aprile dalle 15.00 alle 20.00 e giovedì 1° maggio dalle 15.00 alle 20.00.

Sarà possibile visitare la nuova grande mostra Il Segno di Magnus – Da Alan Ford a Tex, che conta quasi 600 tavole originali provenienti da collezioni private e che fa di questa esposizione una delle più complete su questo autore. Tra le tavole in mostra spiccano i 224 originali della storia di Tex La valle del terrore, nota come Il Texone di Magnus, per la prima volta in assoluto esposta in versione integrale.

Inoltre, nelle sale di Villa Galvani si possono scoprire le tavole della mostra Casanova Henriette di Renato Calligaro, in esposizione fino a domenica 27 aprile.

Sempre visitabile il Museo del Palazzo del Fumetto che, con le sue 20 sezioni e la fruizione interattiva e multimediale, rappresenta un unicum nel panorama museale nazionale.

Per approfondire i contenuti della mostra di Magnus e dell’esposizione permanente sono attive le visite guidate a cura delle guide del Palazzo del Fumetto: sabato e domenica con inizio alle 16.00 si tengono le visite a “Il Segno di Magnus”, mentre le visite all’esposizione permanente cominciano alle 17.30. Visite guidate speciali anche lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, con i consueti orari.

Per i più piccoli, venerdì 18 aprile, visita guidata al buio tra le sale del Museo: alle 19.30, in collaborazione con Eupolis Studio Associato, si scopriranno la storia del fumetto, dei suoi protagonisti, delle tecniche e dei diversi formati soltanto attraverso la luce della torcia elettrica. L’attività è rivolta a partecipanti della fascia d’età tra i 6 e gli 11 anni.

Per informazioni e iscrizioni, www.palazzodelfumetto.it