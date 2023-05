Ristorability 2023, Fipe e Ial per la formazione turistica

PORDENONE – –Si è svolta presso la sede dell’istituto alberghiero IAL FVG di Aviano una giornata motivazionale che ha voluto accompagnare i ragazzi dell’ istituto alberghiero attraverso un percorso di riscoperta del settore attraverso le testimonianze di professionisti under 40 che hanno raggiunto incredibili risultati già in giovanissima età.

Presenti alla giornata Pierangelo Dal Mas – presidente Gruppo ristoratori di Confcommercio ASCOM Pordenone – i suoi vice Barbara Antonini e Federico Mariutti, Fabio Cadamuro – Presidente Gruppo Bar Confcommercio ASCOM Pordenone – e Simone Paroni – Presidente Giovani Imprenditori di Confcommercio ASCOM Pordenone. La giornata ha visto il sostegno da parte di Banca Intesa San Paolo.

Parole di conforto, racconti emozionanti, aneddoti divertenti e consigli sul come rialzarsi dopo una caduta, per far capire ai giovani il loro potenziale attraverso le parole di giovanissimi Chef con esperienze stellate, Barman di successo, Maître affermati, Pastry Chef di ruolo in ristoranti di prestigio.

Il punto di forza del progetto – sottolinea Barbara Antonini – è stato individuare relatori dalla giovane età, dettaglio che ha portato i ragazzi ad ascoltare con maggiore attenzione le testimonianze e a vedere meno lontani obiettivi e traguardi da raggiungere.

Sono intervenuti alla giornata, – continua B. Antonini -: Stefano Sacilotto, Chef pordenonese attualmente alla guida di “Sostansa” , ristorante in Pordenone, con un importante curriculum in cucine pluristellate tra Italia ed estero.

Simone Pandolfi, uno dei migliori Maître italiani under 30, alla guida della sala del ristorante una stella Michelin SanBrite a Cortina e premiato per il Miglior Servizio di Sala 2022 da Identità Golose.

Sara Simionato, Pastry Chef del ristorante due stelle Michelin Antica Osteria Cera in provincia di Venezia che nel 2016, ha ottenuto il premio come Migliore Pastry Chef D’Italia per Gambero Rosso Alessandro Livulpi, Barman romano che ha avviato un’azienda di Pop Up bar e che si occupa di eventi per importanti marchi italiani ed esteri, brand ambassador e co-founder per diversi marchi di beverage.

Simpatiche e accattivanti, motivanti e stimolati le testimonianze in sala, che hanno saputo accendere il fuoco della passione nei ragazzi presenti.

Anche Federico Mariutti – Vice Presidente Gruppo Ristoratori – ha portato la propria testimonianza trasferendo ai ragazzi l’anima di questo mestiere che è fatta di passione, competenze, talento, tecniche, disciplina, etica e senso di responsabilità verso gli altri …

La collaborazione tra FIPE, IAL FVG e Giovani Imprenditori è oggi fondamentale – termina Simone Paroni, Presidente dei Giovani Imprenditori – perché la scuola, oltre a formare professionisti qualificati, grazie a giornate come queste può divenire anche un importante incentivo alla creazione di nuove imprese, considerando i tanti giovani che nel modo della ristorazione avviano un’attività imprenditoriale.