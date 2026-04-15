Arredo: Agrusti sui dati Sace “export positivo nonostante il contesto”

PORDENONE – Secondo il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, «i dati presentati a Milano da Sace sull’export dell’arredo-design italiano offrono un’indicazione chiara anche per il Friuli Venezia Giulia, che registra una crescita del 5,2%, in controtendenza rispetto ad altre aree del Paese. È un risultato che coinvolge direttamente il nostro territorio: il distretto Pordenonese, naturalmente collegato a quello Trevigiano, rappresenta infatti una delle principali concentrazioni manifatturiere del settore, con una forte proiezione internazionale e una filiera completa».

«La crescita dell’export regionale – spiega ancora Agrusti – riflette la capacità delle imprese di adattarsi a una fase segnata da domanda incerta e condizioni finanziarie più restrittive. Un percorso costruito negli anni su qualità, organizzazione dei processi e apertura ai mercati esteri. In prospettiva, il rafforzamento della competitività passa da investimenti coerenti in digitalizzazione, sostenibilità e competenze, leve ormai determinanti – ha concluso il Presidente – per consolidare la presenza sui mercati internazionali».