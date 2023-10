ArtandFood, ospite a Pordenone Angela Rafanelli

PORDENONE – Sarà Angela Rafanelli, volto noto della RAI, conduttrice di Linea Verde Estate, l’ospite speciale di Pordenone ArtandFood sabato 14 ottobre a Palazzo Montereale Mantica (ore 11.30, con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite), in occasione dell’evento promosso da Coldiretti-Campagna Amica, con protagonisti i “cuochi contadini” degli agriturismi del territorio. “Dal campo alla tavola: i sapori dell’autunno” è il titolo di questo incontro-degustazione con gli chef Tiziano Trevisanutto (Gelindo dei Magredi, Vivaro), Luca Pancotto (Agriturismo Cortivo Pancotto, Caneva) e Monica Martini (Agriturismo Al Faggio, Cordenons).

Dal territorio e dalla stagione arriveranno infatti gli ingredienti più interessanti e sfiziosi sulla tavola di “Pordenone ArtandFood”: il festival promosso da ConCentro – Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone-Udine con il Comune di Pordenone, in sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, punta decisamente i riflettori sulla qualità delle materie prime, oltre che sui professionisti di una cucina creativa che rapisce il gusto, perché prima di tutto “…buono è meglio”.

La scelta di privilegiare i prodotti locali e di stagione è una linea “green” e sostenibile che attraversa tutto il palinsesto di Pordenone ArtandFood 2023, specialmente nei nuovi percorsi di laboratorio-degustazione con l’intrigante formula “un ingrediente, due piatti, quattro mani”.

“Punti di vista” (sabato 14 e domenica 15 ottobre, ore 19.00, Palazzo Montereale Mantica), propone agli chef di cimentarsi in ricette che avranno, come ingrediente comune da “interpretare”, alcune specialità locali, come la pitina, carni e formaggi tipici, la cipolla rossa di Cavasso. Ai fornelli si confronteranno Tiziano Trevisanutto e Xiaolei Xue, Marta Cesaratto e Carlo Nappo.

Da non lasciarsi sfuggire, come innovativa esperienza del festival, gli incontri ispirati a “La seduzione vegetale” (sempre sabato e domenica ore 19.00, a Palazzo Klefisch), capaci di aprire a nuovi orizzonti della ricerca in cucina, per far scoprire inedite proposte “né carne né pesce” utilizzando prodotti vegetali del territorio, dalla “A” alla Zucca, dalle erbe di stagione alla cipolla rosa della Val Cosa, dalle verdure alla patata della Co.Pro.Pa di Ovoledo, eccellenza del Friuli Occidentale.

Ortaggi, erbe e anche fiori sono dunque destinati a trasformarsi in piatti che prima di tutto incanteranno per la loro bellezza, ma capaci di stregare poi per la loro squisitezza. Queste speciali creazioni, con uno speciale tocco transfrontaliero, troveranno espressione nelle mani di Davide Larise e Sabina Joksimović, Ivan Tondat e Martina Gorjan Sulič.

Gli incontri e i laboratori-degustazione di Pordenone ArtandFood sono su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite oppure attraverso il sito web: www.pordenonewithlove.it

