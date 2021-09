Ascoltare, Leggere, Crescere, la rassegna celebra i 100 anni del Seminario

PORDENONE – Anche “Ascoltare, Leggere, Crescere” partecipa alle celebrazioni per i cento anni del Seminario Vescovile di Pordenone. Saranno diverse le iniziative della rassegna di editoria religiosa che si svolgeranno nella bella cornice del Parco di via del Seminario 1 (o nell’auditorium in caso di pioggia): incontri, presentazioni librarie, concerti e una mostra fotografica. Attesi il Cardinale George Pell, l’Archivista della Segreteria di Stato del Vaticano Johan Icks che parlerà di Pio XII e l’attrice Martine Brochard in veste di scrittrice e testimone di fede.

Sarà inaugurata venerdì 24 settembre alle ore 18 la mostra fotografica “100 anni in 100 foto” a cura di Marco Minuz. Esposti scatti di provenienza varia, realizzati nel corso del tempo da fotografi amatoriali, seminaristi e presuli e selezionati fra un migliaio di esemplari oggi parte dell’archivio del Seminario. Uno sguardo inedito sull’istituzione presente in città dal 1920.

Sabato 25 settembre nel pomeriggio spazio invece alle presentazioni librarie nel Parco. Alle ore 15.30 Johan Ickx, direttore dell’Archivio Storico della Congregazione per gli Affari Straordinari della Segreteria di Stato Vaticana presenterà il suo ultimo libro “Pio XII e gli ebrei” (Rizzoli), realizzato partendo da documenti inediti da lui ritrovati ed in cui ricostruisce l’attività profusa da Papa Pacelli e dai suoi aiutanti (tra gli altri anche i futuri Giovanni XXIII e Paolo VI) a favore degli ebrei durante l’occupazione nazista, mettendo così in discussione l’immaginario di un pontefice “omertoso” di fronte alle persecuzioni. Modera monsignor Otello Quaia, Arciprete del Duomo-Concattedrale di Pordenone e docente di Storia della Chiesa.

Alle ore 16.30, l’attrice francese Martine Brochard, interprete di numerose fiction e pièce di successo, incontrerà il pubblico in veste di scrittrice per presentare il suo libro autobiografico “I miracoli esistono solo per quelli che ci credono” (Lindau), in cui racconta del proprio rapporto con la fede che l’ha sostenuta nella difficile convivenza con la malattia propria e del marito. Conduce monsignor Orioldo Marson, Vicario Generale della Diocesi di Concordia-Pordenone.

Alle ore 17.30 sarà la volta del Cardinale George Pell, Arcivescovo Emerito di Sidney, che presenterà il libro-confessione “Diario di prigionia” (Cantagalli) in cui ricostruisce il calvario giudiziario affrontato per difendersi dall’accusa più infamante. A dialogare con l’alto prelato australiano il giornalista di Avvenire, Gianni Cardinale.

Alle ore 20.30 sarà la volta del concerto celebrativo per il centenario del Seminario “Tamquam lapides vivi” a cura della Società Musicale Orchestra e Coro di San Marco con musiche di Vivaldi, J. S. Bach, G.F. Handel, C. Monteverdi e G.P. da Palestrina, che saranno eseguite per l’occasione dal Quintetto di Ottoni ‘Sounday Brass’ (Andrea Bonaldo, tromba; Giuseppe Domicoli, tromba; Mauro Verona, corno; Alessio Cristin, trombone e Daniele Spano, tuba) nel piazzale del Seminario.

Domenica 26 settembre pomeriggio, si prosegue con un intermezzo musicale con gli allievi della Scuola di Musica ‘Salvador Gandino’ che a partire dalle 15.30 allieteranno il pubblico in un concerto per pianoforte, arpa e voci bianche eseguendo musiche tra gli altri di F. Chopin, J.S. Bach, R. Schumann, F. Schubert e F. Liszt.

Alle 17.00 per rimarcare l’Anno della Famiglia, si svolgerà una tavola rotonda sul tema “Ripartire con Amoris Laetitia, le risorse della famiglia per il futuro” evento promossa in collaborazione con il Centro Studi Giuridici della Famiglia e la Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Interverranno il professor Hector Franceschi, Ordinario di Diritto Matrimoniale Canonico all’ Università della Santa Croce, il professor Carlos J. Errazuriz , Ordinario di Filosofia del Diritto e di Fondamenti del Diritto nella Chiesa, presso l’Università della Santa Croce e il dottor Emilio Mordini , psicanalista, Senior Fellow, Scuola di Public Health, all’Università di Haifa (Israele). L’incontro sarà coordinato da don Enrico Facca, Vicedirettore Servizio diocesano per la Pastorale familiare .

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Nel rispetto della normativa vigente, per accedere agli eventi sarà richiesto il GREEN PASS.