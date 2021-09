Intesa Sanpaolo, presentato nuovo programma “Ripartiamo uniti per cambiare”

PORDENONE – Lo scorso 13 Settembre, presso la sede Confcommercio Imprese per l’Italia ASCOM Pordenone, Intesa Sanpaolo ha presentato un nuovo programma dedicato alla ripartenza delle pmi.

Il webinar che si è svolto in duplice modalità, in presenza e on-line, ha visto partecipare come relatori per la banca Francesca Nieddu, direttore regionale con i collaboratori, Luca Fantini, Gian Luca Crucianelli e Alessandra Modenese. Per Fidi Impresa & Turismo il direttore Mauro Rocchesso. I saluti di Confcommercio ASCOM Pordenone sono stati portati dal Presidente Provinciale Alberto Marchiori e dal Direttore Massimo Giordano.

Il programma presentato prevede soluzioni innovative per ottimizzare l’equilibrio finanziario, servizi su app e internet banking, per consultare e operare (con un unico accesso) distintamente sul conto personale e aziendale, strumenti evoluti per incassi, pagamenti e per l’analisi dell’operatività aziendale, prodotti assicurativi per proteggere l’azienda e i suoi dipendenti.

In più, è stato illustrato il nuovo modello di rating adottato da Intesa Sanpaolo che consente, di cogliere al meglio le peculiarità dei diversi business abbreviandone i tempi tecnici di istruttoria.

La banca mette a disposizione delle imprese associate a Confcommercio un importo complessivo di ulteriori 3 miliardi di euro rispetto a quanto già accordato, attraverso finanziamenti a condizioni favorevoli dedicate: finanziamenti a breve termine, finalizzati ad anticipare i crediti di imposta che matureranno sugli affitti e finanziamenti a medio-lungo termine, per esigenze di liquidità dovute alla riduzione del fatturato.

In più, si è ricordato che è stata prorogata fino al 31/12/2021, la convenzione con condizioni dedicate agli associati Confcommercio sulla restituzione delle commissioni sui micro-pagamenti accettati tramite POS fisici ISP

Piena soddisfazione è stata espressa dal Presidente Alberto Marchiori (nella foto con Francesca Nieddu) per la collaborazione con Intesa Sanpaolo e Confcommercio che, insieme, proseguiranno nei mesi a venire nell’individuazione delle azioni da intraprendere per mettere in campo i migliori strumenti di accompagnamento delle Imprese e sostenerne il rilancio immediato.