Ascom Pordenone: Fabio Pillon nuovo presidente. La giunta esecutiva

PORDENONE – E’ Fabio Pillon, 62 anni, il nuovo presidente di Ascom-Confcommercio imprese per l’Italia di Pordenone. Succede ad Alberto Marchiori, in carica dal 1994. Titolare di un’impresa commerciale al dettaglio di giocattoli assieme alla moglie (La Plastica) di San Vito al Tagliamento, Pillon è stato vicepresidente dell’associazione di categoria e per diversi anni ha guidato il mandamento sanvitese.

Nel ballottaggio ha sconfitto l’altra candidata, Giovanna Santin nota albergatrice del capoluogo, aggiudicandosi dieci voti in più: 31-21 (voti assembleari 52).

«Con la mia elezione mi auguro che l’Associazione più rappresentativa del Friuli Occidentale possa trovare una sua valida esperienza sulla mia persona. Per questo mi auguro di avere il supporto e la collaborazione di tutti per raggiungere i migliori obiettivi» questa la prima dichiarazione di Pillon che aggiunge: « Affronterò questo difficile momento economico e pandemico con soluzioni adeguate e giuste che siano più vicine alle imprese e, soprattutto, con risposte immediate agli associati che stanno soffrendo in questo momento che, spero, non si ripeta più».

L’assemblea dei delegati ha poi nominato la giunta esecutiva che risulta composta dai presidenti di categoria. Sono: Aldo Biscontin (Orafi), Silvia Radetti (Terziario donna), Antonella Popolizio (Federmoda), Fabio Cadamuro (Pubblici Esercizi- Fipe), Plinio Bertolo (Servizi assicurativi), Pierangelo Dal Mas (Ristoratori), Simone Paroni (Giovani imprenditori). A questi si aggiungono gli attuali presidenti dei cinque mandamenti (Pordenone, Azzano Decimo, Maniago, Sacile e Spilimbergo) e il past president Alberto Marchiori. I vicepresidenti sono Andrea Maestrello (ambulanti Fiva) e Federico Ingargiola (presidente mandamento Pordenone).