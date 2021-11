Sospesa, causa Covid, Country Christmas. Pn Fiere “appuntamento nel 2022”

PORDENONE – “Il perdurare dell’emergenza sanitaria unito al peggioramento nella diffusione del virus Covid-19 e le previste restrizioni, che purtroppo investiranno la regione Friuli Venezia Giulia nel prossimo futuro, ci costringono, a malincuore, a sospendere l’organizzazione di COUNTRY CHRISTMAS

2021, che era in programma dal 10 al 12 dicembre presso il quartiere fieristico di Pordenone”.

Inizia così la nota di Pordenone Fiere che, poi, sottolinea “Questo ritorno nel luogo dove tutto ha avuto origine è stato largamente apprezzato da espositori e visitatori e sono state numerose le richieste e prenotazioni ricevute, tuttavia la situazione non ci permette di organizzare in serenità e completezza tutte le attività previste durante la manifestazione”.

“L’appuntamento con COUNTRY CHRISTMAS in FIERA PORDENONE – conclude la nota – è solo rimandato al 2022. Ci ritroveremo tutto più carichi e preparati il prossimo anno. Ringraziamo tutti quelli che ci avevano sostenuto e hanno collaborato a questo grande e atteso ritorno, siamo sicuri che in una condizione di maggiore serenità e sicurezza per tutti i risultati saranno ancora migliori”.