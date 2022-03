Assemblea Sviluppo e Territorio, Marchiori confermato presidente

PORDENONE – E stato nominato nei giorni scorsi il nuovo consiglio di amministrazione che guiderà, fino alla modifica dello statuto che avrà valenza regionale, l’associazione Sviluppo e Territorio, organismo nato all’interno di Confcommercio locale per rilanciare il commercio, e più in generale il terziario, nei centri storici.

Al vertice del sodalizio l’assemblea dei soci, convocata nella sede provinciale dell’Ascom, ha confermato Alberto Marchiori, past president di Confcommercio, che sarà affiancato da Ugo Dozzo, Federico Ingargiola, Walter Furlan e Lorenzo Cardin in rappresentanza di Ascom; Renato Pujatti (Confindustria Alto Adriatico), Emanuele Loperfido (Comune di Pordenone), Marco Bagnariol (Confcooperative), Andrea Maestrello (Camera di Commercio Pordenone-Udine), Alberto Ghersetti (Friulovest in rappresentanza delle banche) e Giovanni Lessio (Teatro Verdi). Nella struttura resta la figura del manager tuttora nelle mani di Andrea Malacart.

Il prossimo passo della società la modifica dello statuto con tavoli provinciali che diventeranno a livello regionale così da rappresentare tutto il territorio. Del resto l’Ascom-Confcommercio di Udine già fa parte dall’inizio dell’anno del sodalizio e altri Comuni dell’udinese, e non solo, chiederanno collaborazione e adesione dal momento che sul tavolo di Sviluppo e Territorio c’è la creazione dei distretti del commercio, per altro già attivi nei Comuni di Maniago, Sacile, San Vito, Spilimbergo e, ingresso imminente, di quelli di Pordenone e Azzano Decimo.

Come ha spiegato Marchiori (nella foto) al termine dell’assemblea dei soci istituzionali queste elezioni sono «provvisorie. Con la modifica dello statuto presidenti e consiglieri lasceranno l’incarico per formare, in tempi brevi, un nuovo consiglio di amministrazione».