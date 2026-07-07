Azione Pordenone, primo direttivo: squadra che punta sui giovani

PORDENONE – Dopo il congresso provinciale del 22 maggio, che ha eletto Marco Salvador segretario provinciale di Azione Pordenone, si è riunito il primo direttivo provinciale composto da 22 membri, dando ufficialmente avvio al percorso organizzativo e politico del partito sul territorio.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la strategia di crescita di Azione in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027, che interesseranno tre Comuni della provincia con oltre 15.000 abitanti e quattordici Comuni sotto tale soglia. L’obiettivo è costruire una presenza sempre più radicata sul territorio, partecipando ad almeno quattro o cinque competizioni elettorali e avviando la prima sezione comunale del partito in provincia.

Il direttivo ha inoltre definito il calendario delle prime iniziative pubbliche. L’8 luglio una delegazione di Azione Pordenone sarà presente a Trieste alla presentazione del libro del segretario nazionale Carlo Calenda. A settembre, invece, Pordenone ospiterà l’ex ministra Elena Bonetti per un incontro dedicato ai temi dell’occupazione, del lavoro e del capitale umano, mentre nel mese di novembre è in programma un appuntamento di approfondimento sul futuro del settore energetico.

Nel corso della riunione è stata anche ribadita la volontà di proseguire il dialogo con le forze democratiche, liberali e riformatrici del territorio, a partire dal Partito Liberaldemocratico e il movimento ORA! nella convinzione che sia necessario costruire un’area politica capace di offrire un’alternativa credibile e pragmatica.

Il direttivo ha inoltre nominato la nuova segreteria provinciale che affiancherà il segretario Marco Salvador nell’attività politica e organizzativa.

La delega agli Enti locali è stata affidata ad un uomo di grande esperienza, Nicola Zille, già sindaco di Porcia ed ex assessore provinciale.

Paolo Peresson, già consigliere comunale e candidato sindaco a Cordenons, seguirà i tavoli tematici assieme Jessica Botti, insegnante e componente del tavolo nazionale Istruzione di Azione, sarà il punto di riferimento sui temi della scuola, della formazione e delle politiche educative.

Tra i nuovi ingressi figurano Alessandro Liccardo, agente di commercio e organizzatore di eventi culturali, che assumerà la responsabilità della segreteria organizzativa e operativa, Lorenzo Bressan, 18 anni, nominato responsabile Under 30, e Federico Bortolato, ventenne e studente universitario, che guiderà la comunicazione provinciale.

Le nuove nomine confermano la volontà del segretario Marco Salvador di investire concretamente sulle nuove generazioni, coinvolgendole nei ruoli di responsabilità del partito. Una scelta coerente con il percorso politico portato avanti negli ultimi anni, già al centro della campagna elettorale del 2025, quando tra le priorità vennero indicate le politiche per trattenere e attrarre giovani talenti, rafforzare il capitale umano e creare opportunità di lavoro qualificato sul territorio.

Una visione che Salvador Marco ha già tradotto in pratica anche nella propria esperienza civica, affidando il ruolo di portavoce della lista a un giovane di 22 anni, Francesco Marcuzzo.

«Crediamo che il rinnovamento passi dalle persone, dalle competenze e dalla capacità di dare spazio ai giovani, senza rinunciare all’esperienza. Vogliamo costruire una classe dirigente che guardi ai prossimi anni, non alle prossime settimane. È con questo spirito che affrontiamo il percorso verso le amministrative del 2027, radicando Azione nei territori e mettendo al centro lavoro, crescita economica, formazione, energia e buona amministrazione», conclude il segretario provinciale Marco Salvador.