Badanai Scalzotto a cena beneficenza Lady Avventura

PORDENONE – Il 12 novembre, allo IAL di Aviano, si è svolta una cena di beneficenza organizzata da Romi Santin e dalle sue “Lady Avventura”, donne straordinarie che uniscono la passione per i viaggi a un impegno verso i bambini degli orfanotrofi in Kenya e in Cambogia. L’evento ha raccolto fondi che saranno gestiti direttamente dalle organizzatrici, mentre la serata è stata resa speciale dalle performance di Maria Pia Messinese e Roberto Stellin e dalla professionalità dei giovani allievi dello IAL.

L’Assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto: “È stato un vero piacere partecipare a questa serata. Le Lady Avventura dimostrano che con passione e impegno si possono fare cose grandi: aiutare in modo concreto chi è più fragile, portare gioia e trasmettere valori importanti.

Voglio anche congratularmi con i ragazzi e le ragazze dello IAL: hanno servito la cena con eleganza e attenzione, dimostrando talento e voglia di fare. Sono davvero una promessa per il nostro territorio.

Serate come questa ci ricordano quanto sia importante sostenere chi si mette in gioco per gli altri: noi come Amministrazione saremo sempre vicini a chi si dedica con cuore e concretezza al bene comune”.