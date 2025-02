Bando 200: nuove misure dedicate ai commercianti

PORDENONE – Lunedì 24 febbraio sarà pubblicato il Bando 200, insieme di azioni straordinarie destinate a sostenere e valorizzare il commercio in città attraverso iniziative che rivitalizzino spazi, luoghi e interi quartieri.

L’attenzione dell’Amministrazione è infatti da sempre rivolta alla riqualificazione del tessuto urbano, al fine di evitare il degrado dei quadranti cittadini, la dismissione degli esercizi e la desertificazione dell’offerta commerciale.

​

Per fare ciò il Comune di Pordenone, pur non avendo in merito la competenza diretta che ha invece la Regione FVG, rilancia con forza il settore del commercio di prossimità mediante un pacchetto di agevolazioni che, da un lato, invoglino le imprese ad aprire nuove attività nei negozi sfitti e, dall’altro, favoriscano la continuità generazionale. Così facendo si privilegiano le imprese che si impegnano a gestire la propria attività contribuendo al decoro e alla cura della città, biglietto da visita fondamentale per i tanti visitatori che arrivano a Pordenone. Con questa misura si vuole sostenere l’apertura di nuove attività in quelle aree che presentano una certa sofferenza sotto il profilo del commercio, per aiutarle a camminare poi con le proprie gambe.

​Per tale Bando il Comune metterà a disposizione ben 200 mila euro di fondi propri – stanziati sotto la guida dell’allora sindaco Alessandro Ciriani ed ora messi a terra dall’Amministrazione Parigi – che intendono rappresentare un aiuto concreto per numerose attività. Una novità assoluta se si considera che questa è la prima volta in cui non vengono assegnate somme provenienti da finanziamenti esterni.

​A parlarne è l’assessore a commercio e bilancio Elena Ceolin: «I contributi messi a disposizione non saranno a pioggia ma potranno essere erogati fino a 30 mila euro per ciascuna attività. Ogni beneficiario potrà rendicontare il 50% come spese di affitto e per il personale, mentre il restante 50% dovrà rientrare nelle spese di acquisto del mobilio, per il plateatico esterno, per il dehor o per gli allacciamenti elettrici.

A fronte di una misura premiale così importante e innovativa – aggiunge l’assessore Ceolin – il Comune chiederà ai beneficiari del Bando un patto di corresponsabilità, un impegno che li renda ancora più partecipi e protagonisti della vita cittadina. I sottoscrittori dovranno prendersi cura dello spazio antistante la propria nuova attività, sia in fatto di ordine e decoro che di eventuali segnalazioni alla Polizia Locale, proprio come delle sentinelle sul territorio».

​

Un altro obiettivo dell’Amministrazione è quello di favorire la socializzazione, le buone relazioni e l’amicizia nel vicinato, proprio come accadeva un tempo. Per questo il Bando 200 prevede un punteggio maggiore per gli esercenti che si renderanno disponibili ad essere punto di riferimento per i cittadini che abitano nei pressi dell’attività commerciale, mettendo così in pratica una forma di “solidarietà di via” che contagi positivamente e spontaneamente tutti i cittadini.

​«Il commercio vive una crisi epocale – afferma il vicesindaco reggente Alberto Parigi – a causa dei centri commerciali e della concorrenza spietata di Amazon. Il Comune ha delle armi limitate, ma facciamo tutto quello che possibile per favorire il commercio. Oltre a questo bando, abbiamo proposto tantissimi eventi per rendere la nostra città più viva, vitale e frequentata.

Abbiamo ridotto il costo della sosta a pagamento da 1,60 euro a 1,20 euro e ci stiamo impegnando sul fronte della sicurezza con la presenza degli steward urbani e della Polizia Locale, che favoriscono la tranquillità della città, a beneficio anche del commercio. Nonostante le difficoltà, il commercio a Pordenone tiene botta e anzi è in crescita. Infatti, se nel 2021 le attività in città erano 1.485, nel 2024 sono state 1551, a smentire la narrazione catastrofica di certi esponenti del centro sinistra».

​«Se tale misura innovativa riuscirà nel suo intento – dichiara l’assessore Ceolin – potremmo pensare di riproporla o aggiungere ulteriori fondi anche durante il corso dell’anno, a seconda della disponibilità.

L’Amministrazione si muove da tempo con azioni a sostegno del commercio. Tra queste spiccano la campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine, la leva fiscale per i proprietari dei negozi, il bando del Distretto del commercio di cui il Comune di Pordenone è capofila e il rafforzamento della presenza degli Steward per le vie cittadine».

​

Alla base di questa misura ci sono la promozione dello sviluppo economico locale e la valorizzazione del patrimonio immobiliare commerciale attraverso un significativo sostegno alle attività locali che incentivi l’economia di prossimità e riqualifichi gli spazi commerciali sfitti.

​

Potranno presentare domanda singoli imprenditori, micro e medie imprese o cooperative. Non sarà previsto un click day ma tutte le domande che saranno inoltrate verranno valutate dalla commissione. Il Bando 200 sarà pubblicato lunedì sul sito del Comune e sarà possibile presentare le domande a partire dal 10 marzo e fino al 9 giugno 2025 direttamente nella piattaforma dedicata. La graduatoria uscirà entro l’estate. Per informazioni www.comune.pordenone.it .