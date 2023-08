Barbie”, venerdì 18 agosto il film dell’anno arriva all’Arena Hera

PORDENONE – “Barbie” arriva finalmente anche a Pordenone, venerdì 18 agosto alle 21, per il cinema sotto le stelle all’Arena Hera di Largo San Giorgio (in caso di pioggia a Cinemazero).

Il film di cui tutti parlano, diretto da Greta Gerwig, inizia nel fantastico mondo di Barbieland, una sfavillante società matriarcale, dove la classica bambola (interpretata da Margot Robbie) e le altre Barbie hanno una vita perfetta, piena di successi e soddisfazioni, ricoprendo le professioni più prestigiose come medici, avvocati e politici. Le controparti maschili, i Ken, invece, si dedicano ad attività ricreative, soprattutto in spiaggia.

Tutto sembra andare per il meglio finché un giorno, all’improvviso, nella mente della protagonista germogliano pensieri “umani”. Da quel momento niente sarà più come prima. Da creatura perfetta, Barbie scopre imperfezioni che finiscono per farla sentire emarginata. Decide così di rivolgersi alla saggia Weird Barbie, che le consiglia di andare alla scoperta del mondo reale, dove troverà la soluzione a tutti i suoi problemi.

Decisa a trovare “una cura” e a riconquistare la sua precedente perfezione, Barbie parte per un’emozionante avventura nel mondo reale, dove viene raggiunta inaspettatamente da Beach Ken (Ryan Gosling), che si era nascosto nella sua decappottabile. Nel viaggio, Barbie e Ken affrontano varie sfide e vivono esperienze impensabili prima di allora.

Il “Cinema sotto le stelle” è realizzato con il sostegno del Comune di Pordenone, della Regione FVG, Hera Luce e di Banca FriulOvest.