Convegno il 10 “La medicina di genere come determinante di salute”

PORDENONE – La Medicina di genere si occupa delle differenze biologiche, socio-economiche e culturali che influenzano in modo diverso la salute in base al sesso e al genere e si sta affermando come tema sempre più pregnante per la Salute Pubblica.

Il Convegno, in programma il 10 aprile alle 14.45 nell’Ex Convento di San Francesco, organizzato dal Comune di Pordenone con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, Anci Fvg, AsFo, Ordine dei medici e Commissione Pari Opportunità, si pone come giornata di confronto e approfondimento sulla medicina di genere, svolgendosi in due sezioni.

Una prima parte prevede focus specifici di carattere divulgativo su alcuni aspetti medici da parte di professionisti del settore: Cos’è la medicina di genere, Stili di vita e prevenzione, Patologie tempo dipendenti e farmacologia di genere, La menopausa, Gli adolescenti oncologici.

Una seconda parte prevede una tavola rotonda incentrata sugli aspetti sociali e culturali, con il coinvolgimento e la partecipazione di diversi stakeholder del territorio a partire dalle aziende sanitarie e dalle associazioni.

In primo piano il ruolo di Pordenone quale catalizzatore di progettualità anche a livello regionale per la Medicina di genere, partendo dalle positive esperienze già in atto principalmente in campo cardiologico e nell’ambito della medicina di urgenza.