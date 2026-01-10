Basso, congratulazioni Agrusti cittadino dell’anno

PORDENONE – ​“Esprimo i miei più vivi complimenti a Michelangelo Agrusti per questa ulteriore attestazione di stima che si appresta a ricevere” così il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso in una nota relativa alla premiazione di Agrusti come cittadino dell’anno di Casarsa della Delizia.

“Conosco molto bene questo concorso e so cosa significa per i casarsesi – continua Basso – così come, del resto, il curriculum di Agrusti parla da solo e non ha certo bisogno di spiegazioni. È per questo che mi sento di dire che, ancora una volta, la Pro Casarsa e Forum Democratico, organizzatori dell’evento assieme all’Amministrazione dell’amico Claudio Colussi, hanno perfettamente centrato il vincitore. Un plauso lo rivolgo anche alle altre due figure che saranno omaggiate, ovvero Gioacchino Altavilla e Marianna Acito”.

Il primo cittadino, infine, ringrazia “il Presidente Agrusti per il suo quotidiano impegno a favore del nostro territorio alla guida di realtà quali Confindustria Alto Adriatico e Pordenonelegge, sempre più consolidate nel tessuto sociale e culturale”.