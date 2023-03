Bouquet of Madness, il primo true crime live podcast in Italia

PORDENONE – Ma qualcuno si ricorda delle vittime di Jack lo Squartatore? Tutti conoscono lui, praticamente nessuno le donne che vennero uccise per mano sua. E allora?

Allora parte da qui il progetto di Martina e Federica, Bouquet of Madness, una conversazione approfondita su casi di cronaca nera che le due interpreti avviano partendo proprio dalle vittime, dalle loro vite e dalle loro storie.

Bouquet of Madness è un podcast nato nel periodo della pandemia da covid, poi uno spettacolo dal vivo, con dei tour che segnano ovunque il pieno di fans e che il 31 marzo porterà Federica e Martina al Capitol di Pordenone, con casi inediti che non saranno registrati. Sarà quindi l’unica opportunità di ascoltarli!

Bouquet of Madness – per gli amici BOM – è un podcast di true crime che tratta in particolare casi misteriosi e irrisolti. Come tanti progetti coevi è nato durante il lockdown, quando Federica e Martina dopo anni di amicizia si sono dette: “non sarebbe bello fare qualcosa insieme?ʼ.

Entrambe sono appassionate di misteri e cronaca nera, affezionate ascoltatrici tra gli altri di My Favourite Murder, il podcast condotto da Karen Killgariff e Giorgia Hardstark, quindi la decisione sul tema da trattare è stata semplice. Questo le ha ispirate a iniziare e a buttarsi in un percorso tutto loro nel mondo del podcasting.

Si approcciano al crime in modi molto diversi: Martina ama immergersi nel buio e guardare l’orrore negli occhi, mentre Federica lo fa da controfobica e la cosa che più la terrorizza sono i serial killers. Tutte e due nascono come youtuber e negli anni hanno spaziato su vari media e piattaforme social (Instagram, twitch ecc…).

L’esperienza maturata in modo così poliedrico ha permesso loro di condensare il tutto, portando in essere BoM, il punto d’incontro tra terrore e leggerezza, tra paura e comprensione, sempre alla luce del rispetto e del ricordo di chi, in quelle storie, ha perso la vita.

Il titolo della podcast si ispira al monologo della follia di Ofelia nell’Amleto di Shakespeare, in cui viene descritto il Bouquet of Madness: ”Vi è senso anche nel suo delirio; pensieri e rimembranze conformi.” Dice Laerte, mentre Ofelia illustra i fiori con cui si è adornata i capelli lungo il tragitto verso la follia.

Bouquet of Madness ha rapidamente conquistato gli ascoltatori italiani, arrivando in cima alle classifiche dei migliori podcast sulle principali piattaforme di ascolto.

Tratta dei casi di cronaca nera più strani, assurdi e misteriosi in Italia e nel mondo, senza soluzioni ma con tante domande: in ogni puntata Federica e Martina ci raccontano due storie con un piacevole venatura di humor nero, portando alla luce le assurdità del comportamento umano.

Ad oggi Bouquet of Madness conta più di sessanta puntate, uno spin-off – MiniBom, disponibile in abbonamento solo su Spotify – oltre a una serie di partecipazioni a festival ed eventi tra i quali il Lucca Comics. Il loro modo di raccontare storie e creare tormentoni come il labrador umano, i cialtroni e bello* ha fatto radunare intorno a loro un’agguerritissima fanbase di BOMers.

Lo spettacolo di Pordenone tratterà casi inediti e non sarà registrato. Sarà quindi l’unica occasione per ascoltare il duo fare ciò per cui è diventato famoso e amato: parlare di casi di cronaca nera e misteri in un modo unico, che l’ha portato in cima alle classifiche dei migliori podcast sulle principali piattaforme di ascolto.

Sono disponibili degli speciali pacchetti Meet&Greet che includono il biglietto per lo spettacolo più la possibilità di fare quattro chiacchiere con Federica e Martina prima dello show oltre a una gift bag di merchandising targato Bouquet of Madness che non sarà disponibile altrove.

Per i temi trattati lo spettacolo è consigliato a un pubblico adulto

Evento in collaborazione con PordeNoir, il festival letterario noir di Pordenone.

Apertura biglietteria ore 20:30 Inizio Spettacolo ore 21:00

Biglietti 15 € + dp

acquistabili in prevendita online sul sito dice.fm https://link.dice.fm/L003e55fe059

Al botteghino la sera dell’evento 18 €

