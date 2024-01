Carnevale a Pordenone: sfilata dei carri mascherati e festa dei bambini

PORDENONE – Anche quest’anno Pordenone festeggia il Carnevale in due giornate con sfilate, laboratori, animazioni dedicate ai bambini.

Si parte quindi sabato 3 febbraio alle ore 14:30 con un percorso tutto nuovo, che circonderà il centro della città.

I figuranti che sfileranno nello spettacolo itinerante saranno circa una decina e partiranno da viale Martelli dove, in prossimità della rotonda di Parco Galvani, allestiranno i loro carri colorati, percorreranno la bretella che da via Dante porta in viale Martelli all’altezza degli ex bagni pubblici, proseguendo per via Cossetti, piazza Risorgimento, via Trento, piazzale Ellero dei Mille e arrivando in piazza XX Settembre per far ballare e divertire grandi e piccini con una festa di musiche, danze e colori e le note musicali della Filarmonica Città di Pordenone.

«Il cambio di percorso dei carri -spiega l’assessore alla Cultura Alberto Parigi- è stato una scelta obbligata per i due ragioni principali: evitare i cantieri aperti per i lavori pubblici in città ed evitare di danneggiare o potare gli alberi durante il passaggio di questi grandi mezzi lungo il “vecchio” percorso. Abbiamo selezionato con cura dei gruppi che portassero anche quest’anno una ventata di novità e di sicuro impatto artistico e coreografico.

I nostri sentiti ringraziamenti vanno alla collaborazione con la ProLoco Pordenone e APS e al suo presidente Gianfranco Tonus, partner fondamentale dell’Amministrazione comunale per questo Carnevale».

I gruppi finora confermati sono:

Amici di Ponte Crepaldo di Eraclea con il carro Musica Maestro; l’Associazione Eraclea e l’allegra Compagnia con il carro I Minions; il Comitato Festeggiamenti San Rocco di Gaiarine con il carro Ieri e oggi Venezia; il Gruppo giovanile Aps di Montereale Valcellina con il carro Dalle stalle alle stelle (filanti); l’associazione

I ragazzi degli anni 80 di Spresiano con il carro Il mondo di Mario; il Gruppo gioventù di Maniago con il carro Il circo; gli Amici di Merlengo (Ponzano Veneto) con il carro La nuova primavera del mondo; l’ Oratorio San Giovanni Bosco Di ANNONE VENETO con il carro Scacco matto a corte; gli Amici Forever di San Stino di Livenza con il carro Non vorrei essere nessun altro, a parte me!; i Simpatizzanti Bersaglieri di San Stino di Livenza con il carro C’era una volta; la Parrocchia Orcenico Inferiore con Castions e Borgomeduna con il carro Roma: l’impero dell’allegria, e infine il gruppo I Ricicloni di Torre di Mosto (Ve) con il carro Per fare tutto ci vuole un fiore.

Il Martedì Grasso verrà celebrato a Pordenone il 13 febbraio con una festa dedicata ai bambini in piazza XX Settembre dalle ore 14:30, durante la quale bambini e famiglie potranno immergersi nel puro divertimento tra trampolieri, sculture di palloncini e bolle di sapone.

In programma animazioni e intrattenimenti con comicità, magiafuoco e giocoleria, stelle filanti, coriandoli, e per tutti caramelle, crostoli, thè e cioccolata calda.

In caso di brutto tempo, la festa si svolgerà al coperto presso la Polisportiva “Armando Lupieri” di Villanova (Via Pirandello, 33).

Per i bambini in vacanza da scuola, dal 12 al 14 febbraio, si anima il Museo d’arte di Palazzo Ricchieri, con tre mattinate pensate espressamente per loro. Divertimento, giochi, attività didattiche, tante storie e curiosità li attendono in un percorso alla scoperta dei tesori che questo bel palazzo signorile custodisce. E in una delle sale si fa merenda tutti assieme!

Informazioni e dettagli alla pagina web del sito del Comune www.comune.pordenone.it/eventi