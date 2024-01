Carnevale al Museo 2024: tre mattine di attività e giochi

PORDENONE – ​Il 12, 13 e 14 febbraio, in occasione delle vacanze di carnevale, per offrire ai bambini una divertente alternativa al rimanere a casa e per venire incontro ai loro genitori, il Comune di Pordenone ha organizzato il “Carnevale al Museo”, tre mattinate tutte speciali da trascorrere al Museo Civico d’Arte Palazzo Ricchieri per divertirsi insieme e scoprire tante curiosità sulle collezioni cittadine.

Infatti ogni giorno sarà approfondito un tema diverso legato a ciascuno dei musei civici (storia naturale, arte e archeologia) con laboratori didattici, attività creative, giochi a tema e visite guidate per imparare divertendosi.

​Le attività sono destinate a bambini e bambine dal 6 ai 10 anni, senza accompagnatori.

Il costo per ciascuna mattinata è di 20 euro, la prenotazione è obbligatoria e sarà possibile effettuarla da lunedì 22 gennaio a mercoledì 7 febbraio. È possibile partecipare anche a uno o due mattinate e non sono previsti sconti sulla tariffa.

Il pagamento dovrà essere eseguito prima dell’evento tramite PagoPA, previa iscrizione attraverso il form on-line sul sito www.comune.pordenone.it/calendario e conferma della partecipazione da parte di Mondo Delfino.

​

Le attività, dedicate ogni giorno ad un massimo di 15 partecipanti, si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30. Questi i temi per ciascuna mattinata: 12 febbraio “Animali Mimetici”, 13 febbraio “Ricchieri Escape” e 14 febbraio “Castelli, dame e cavalieri”. I bambini dovranno indossare dei vestiti comodi e portare con sé merenda al sacco e borraccia. Per informazioni contattare la Società Mondo Delfino: www.mondodelfino.it ,

[email protected] , tel. 333.4308117 (da lunedì a venerdì 9-12 / 14-17).

​«Il Carnevale al Museo – dichiara l’assessore alla cultura Alberto Parigi – si inserisce nel filone delle iniziative per rendere i nostri spazi culturali luoghi vivi, frequentati e fruibili anche attraverso modalità inconsuete come questa o come le Notti al Museo. In questo caso c’è il valore aggiunto del dare una mano ai genitori – nei limiti dei numeri che può accogliere il museo per un’iniziativa del genere – che in tal modo possono lasciare i propri bambini a svolgere un’attività divertente e proficua durante le vacanze scolastiche».

​Ma le iniziative del carnevale non finiscono qui! Infatti sabato 3 febbraio 2024, a partire dalle 14.30 ci sarà la tanto attesa sfilata dei Carri Mascherati, che quest’anno inaugura il nuovo percorso per le vie del centro. E martedì 13 febbraio dalle 14.30 la grande Festa dei bambini in piazza XX Settembre.