Ciao Musica! Eventi Polinote il 20 e 21 dicembre

PORDENONE – Polinote presenta la seconda edizione di “CIAO MUSICA!”, un fine settimana dedicato alla musica, alla creatività e alla condivisione, pensato per bambini da 0 a 10 anni e le loro famiglie. L’iniziativa si svolgerà sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025 nella splendida Villa Cattaneo di Pordenone, nell’ambito del programma Natale a Pordenone, con il sostegno e la collaborazione del Comune.

Polinote aspetta tutti i bambini e famiglie, per un fine settimana all’insegna della musica, della creatività e dello stare insieme.

Un’occasione unica per vivere la magia del Natale attraverso laboratori, performance artistiche e concerti interattivi, pensati per stimolare la creatività e l’amore per la musica fin dalla prima infanzia.

In programma un laboratorio creativo musicale per bambini, una fiaba natalizia tra disegno e musica dal vivo per bambini e famiglie con il fumettista Paolo Cossi e il pianista Angelo Comisso, due concerti interattivi per i piccolissimi con l’ensemble di Praticamentemusica e il tradizionale concerto “Natale a 6 Corde” con i giovani musicisti della Segovia Guitar Academy.

Ogni evento è pensato per stimolare la creatività, l’ascolto e l’amore per la musica, offrendo un’esperienza multisensoriale e immersiva per bambini e famiglie.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per valorizzare i giovani talenti musicali locali e rafforzare il legame tra cultura, formazione e comunità, rendendo il Natale un’esperienza condivisa e coinvolgente.

«CIAO MUSICA! è un progetto pensato interamente per i bambini e per le loro famiglie, – presenta l’iniziativa Giulia Romanin di Polinote – con attività diversificate per fasce d’età: dal laboratorio e dallo spettacolo dedicati ai più grandi, ai concerti interattivi pensati per i più piccoli. Sono esperienze uniche, curate con grande attenzione, che siamo certi bambini e genitori porteranno nel cuore per molto tempo.E davvero: quando ricapita ai bambini da 0 a 5 anni di partecipare a un concerto interattivo insieme ai propri genitori, seduti a terra, circondati da un ensemble così ricco? L’Ensemble di PraticaMente Musica porta con sé voce, flauto traverso, corno inglese, sassofono contralto e baritono, pianoforte, chitarra e ukulele, contrabbasso e percussioni, avvolgendo i piccoli spettatori in un’esperienza sonora immersiva e unica.

Quest’anno abbiamo voluto arricchire ulteriormente il programma e per i più grandi dai 5 ai 10 anni e famiglie, coinvolgendo il fumettista Paolo Cossi in una performance inedita, realizzata dal vivo e accompagnata dalla musica del pianista Angelo Comisso: un dialogo poetico tra disegno e suono capace di incantare il pubblico.

Aspettiamo dunque tutti a Villa Cattaneo per una due giorni in cui la musica e l’arte sono davvero a misura di bambino. Il nostro obiettivo è diffondere cultura fin dalla prima infanzia, offrendo occasioni di bellezza condivisa e contribuendo a formare il pubblico di domani.»

IL PROGRAMMA COMPLETO

SABATO 20 DICEMBRE

10.00 – 12.00, Laboratorio creativo musicale

Per bambini dai 5 ai 10 anni, guidati dall’artista, arteterapeuta e insegnante Alessandra Gusso, un laboratorio di musica e creatività dove i piccoli partecipanti potranno esprimere la propria fantasia e vivere un’esperienza magica legata al Natale.

17.00, Il folletto della neve – Disegnando il Natale

Una performance originale per bambini da 5 a 10 anni e famiglie con il fumettista Paolo Cossi (disegni dal vivo e voce narrante) e Angelo Comisso al pianoforte. La fiaba natalizia prende vita attraverso acquerelli realizzati in diretta, accompagnati da musica dal vivo.

DOMENICA 21 DICEMBRE

Concerti interattivi per famiglie con bambini da 0 a 5 anni

ore 10.00 bambini 0-3 anni e famiglie

ore 11.15 bambini 3-5 anni e famiglie

Con l’Ensemble di PraticaMente Musica, con voce, flauto traverso, corno inglese, sassofono, pianoforte, chitarra, ukulele, contrabbasso e percussioni. I concerti, ispirati alla Music Learning Theory di E. E. Gordon, permettono ai bambini e alle loro famiglie di vivere la musica in maniera attiva e immersiva: senza palco, seduti a terra, in un’esperienza partecipativa che unisce ascolto, movimento e gioco.

Prenotazione obbligatoria su ciaomusica.polinote.it

15 € a evento

Info e prenotazioni Segreteria Polinote0 434 520754 – 347 7814863 anche WhatsApp – [email protected] – https://ciaomusica.polinote.it/