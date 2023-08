Cimolai, Loperfido (FdI) “ok piano ristrutturazione, fiducia per futuro azienda”

PORDENONE – “La Cimolai e’ una importantissima azienda pordenonese, emblema dell’operosità friulana e dell’ingegno italiano nel mondo, con opere che si possono ammirare nei 5 continenti.

L’approvazione del piano di ristrutturazione, che ci fa essere fiduciosi per il futuro, è figlio di un silente ma concreto lavoro di squadra, svolto anche da autorevoli esponenti del Governo, tra tutti il Ministro Ciriani ed il collega Urso i quali, in piena sintonia con le priorità indicate dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di vicinanza alle aziende ed al mondo del lavoro, coinvolgendo, per quanto di competenza, gli attori necessari, hanno costituito un tavolo, insieme ai professionisti, competente e capace, in grado di giungere a questo risultato.

Questa soluzione ci porta a guardare con maggior fiducia al futuro, per l’azienda e per l’occupazione locale”.

Ad affermarlo in una nota è il parlamentare pordenonese, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Emanuele Loperfido.