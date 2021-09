Fidapa, presentazione libro “Quattro passi insieme” martedì 14 settembre

PORDENONE – L’appuntamento è per martedì 14 settembre, alle ore 18, all’hotel Santin di Pordenone (info 0434 520443, obbligo di green pass) per la prima presentazione del libro ‘Quattro passi insieme: percorsi in Friuli Occidentale, sostenibilità e donne che hanno aperto la strada’ curato a due mani da Lorenzo Cardin e Paola Dalle Molle e arricchita con illustrazioni di Giulia Bozzola (editore ComunIcare).

La guida descrive 18 percorsi in Friuli Occidentale per favorire il movimento, l’attività all’aria aperta, per scoprire le bellezze naturali e artistiche del territorio, per ricordare l’impegno verso la difesa del Pianeta ripercorrendo gli obiettivi di Agenda Onu 2030 sulla sostenibilità.

Alle indicazioni dei cammini, corredate da utili immagini, si accompagna la breve storia di alcune figure di donne lavoratrici del nostro passato, spesso trascurate e dimenticate dalla Storia. Un progetto editoriale e culturale sostenuto da Fidapa (Federazione Italiana Donne-Arti- Professioni- Affari), in collaborazione con FriulOvest banca e il patrocinio, fra gli altri, dei Comuni di Pordenone, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.