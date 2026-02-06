10.4 C
Pordenone
venerdì , 6 Febbraio 2026
Come sopravvivere alle truffe affettive: convegno alla ProPn per affrontare fenomeno in crescita

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – La crescente diffusione delle truffe affettive, un tema sempre più attuale nella società digitale, sarà al centro del convegno in programma venerdì 6 febbraio alle ore 18.00, presso la Sala Propordenone di Viale Cossetti a Pordenone, promosso dalla Fidapa e dal Circolo Carlo Cojazzi.

L’incontro, intitolato “Come sopravvivere alle truffe affettive”, propone una riflessione profonda su un fenomeno che colpisce persone di ogni età, spesso sfruttando emozioni, solitudine e fiducia per fini economici o psicologici.

Le voci narranti di Maria Grazia Di Donato, Enzo Samaritani e Chiara Vergani guideranno il pubblico attraverso testimonianze e letture che intrecciano esperienze reali e riflessioni sul tema.

A portare analisi e contributi professionali interverranno Morena Cristofori, già presidente Fidapa, Benedetta Cojazzi, avvocato libero professionista, e Chiara Vergani, scrittrice, pedagogista e criminologa.

L’obiettivo dell’incontro è offrire strumenti di consapevolezza e autodifesa emotiva, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’informazione per non cadere vittime di manipolazioni affettive sempre più sofisticate.

