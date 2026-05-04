Commissione Pari Opportunità, Antonio Aprea eletto presidente

PORDENONE – È operativa la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pordenone, che nella sua prima seduta di insediamento ha provveduto all’elezione di Antonio Aprea come Presidente e Giovanna Santin alla Vicepresidenza.

«Queste elezioni mandano un segnale di innovazione, rimarcando l’importanza del coinvolgimento maschile non solo nel contrasto alla violenza, ma anche nella costruzione dei percorsi di parità» dichiara l’assessora alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci. «Temi che devono essere condivisi e portati avanti andando oltre il genere, superando una visione divisiva a favore di una fattiva collaborazione e compartecipazione, a partire da una assunzione di responsabilità da parte della componente maschile».

Antonio Aprea è da tempo impegnato nell’associazione “In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne”, con cui ha contribuito alla sensibilizzazione del pubblico maschile portando avanti un lavoro culturale centrato sulla responsabilità maschile nei percorsi di prevenzione. Accanto a lui la vicepresidente Giovanna Santin porta una prospettiva complementare, essendo figura attiva in numerose realtà associative, culturali, sociali ed economico‑imprenditoriali, con particolare attenzione alle tematiche femminili e alla violenza di genere.

«Donne e uomini legati dagli stessi obiettivi possono determinare, insieme, risultati più significativi» sottolinea il neo presidente Aprea.

Sia Antonio Aprea sia Giovanna Santin sono componenti esterni designati dal Consiglio comunale. Gli altri membri sono Majlinda Pacani, Isabella Antonia Santini e Silvia Corelli in rappresentanza del Consiglio comunale; Rossana Mazzotti e Paola Marano per le associazioni imprenditoriali e di categoria; Laura Sangiovanni e Fabiana Nascimben per le organizzazioni sindacali; Valentina Silvestrini per l’Ordine dei giornalisti; Maria Carmina De Stefano per il Centro antiviolenza; Ilaria Raffin ed Elisa Pontoni per le associazioni femminili del territorio. Partecipano inoltre alle riunioni l’assessora alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci, la consigliera di parità Anna Facondo e le rappresentanti della Consulta degli studenti, Sophia Margherita Piazza e Sara Isabella Milani.

Con questa prima riunione la Commissione avvia un lavoro volto a dare continuità a un impegno che il Comune porta avanti tutto l’anno, in un dialogo costante con istituzioni, associazioni, mondo professionale e giovani generazioni.