Comune e ITS Academy Alto Adriatico: una collaborazione strategica per giovani e territorio

PORDENONE – ​«La partecipazione in I.T.S. Academy Alto Adriatico è per noi strategica in quanto ci consente di mantenere ben saldo il rapporto con quella che è una delle eccellenze nella formazione degli studenti post diploma» così Alessandro Basso in una nota di commento relativamente all’approvazione da parte della Giunta Comunale di una delibera che stabilisce di proseguire la relazione con il sodalizio.

​

Il primo cittadino inoltre guarda al futuro e alle ulteriori possibili opportunità: «È ormai risaputo che uno dei focus che l’Amministrazione avrà nel prossimo quinquennio è volto a creare un Consorzio Industriale con Pordenone al centro e protagonista. L’industria di oggi e di domani passa dalla collaborazione con scuole, istituti comprensivi ed enti formativi, e il ruolo dell’I.T.S. Academy sarà essenziale per garantire lavoratori d’avanguardia e idonei alle esigenze degli imprenditori».

​La somma che il Comune di Pordenone in quanto ente fondatore dovrà erogare ammonta a 3 mila euro. «Certamente – continua Basso – non si tratta di una delle più significative nel novero delle spese del Municipio, ma la ritengo particolarmente strategica perché è una somma che dev’essere vista come un investimento a favore dei giovani e del territorio. Da sempre Pordenone significa laboriosità e produttività, caratteristiche fondamentali per garantire la salute del nostro ambito».​