1.6 C
Pordenone
martedì , 6 Gennaio 2026
Comune, “piano neve” attivato prima delle Feste

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il Sindaco Alessandro Basso, insieme agli assessori Lidia Diomede e Mattia Tirelli, comunica che il Comune di Pordenone ha attivato il “piano neve” prima ancora delle festività: per quanto riguarda le aree scolastiche sarà Gea a intervenire mentre per quanto riguarda le strade sono già state individuate e incaricate le ditte esterne che interverranno con i mezzi spargisale, a seconda delle zone della città, e che hanno per contratto la reperibilità h24.

Sono state anche formate le squadre interne di tecnici ed operai per gli eventuali interventi puntuali necessari, ad esempio sui marciapiedi.

