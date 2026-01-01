0.8 C
Concerto, il 2, con l’organista vaticano Libertucci

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20.45 nel Santuario della Madonna delle Grazie di Pordenone si tiene un concerto d’organo che vede come protagonista Gianluca Libertucci, organista della Cappella Pontificia Giulia, delle Udienze Generali di Papa Leone IV e delle Guardia Svizzera.

L’evento realizzato da Ensemble Armonia nell’ambito di Natale a Pordenone propone un repertorio classico – natalizio eseguito dall’organista vaticano con l’organo Mascioni recentemente restaurato.
Un programma di grande rilievo artistico che mette in luce le caratteristiche foniche di questo pregevole strumento a tre manuali, costruito dalla ditta Mascioni di Cuvio e inaugurato nel 1975
nel Santuario di Pordenone.

Gianluca Libertucci è anche docente di conservatorio e svolge un’intensa attività concertistica solistica nell’ambito dei maggiori festivals organistici nazionali ed internazionali:

Nel 2007 e nel 2013 ha eseguito rispettivamente con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e con l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma il “Concerto in sol minore” per organo, orchestra d’archi e timpani di Francis Poulenc. Ha progettato il nuovo grande organo per l’auditorium dell’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania.

E’ stato componente e coordinatore della commissione tecnico-artistica per il restauro del prestigioso organo a cinque tastiere e tre consolles costruito nel XVIII secolo da Donato Del Piano per l’Abbazia Benedettina di San Nicolò l’Arena in Catania. Ha diretto i lavori di restauro di tutti gli organi della Basilica di San Pietro.
Ha collaborato come organista con il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e con il Teatro dell’Opera di Roma.

