Confermato concerto finale 33° Concorso Internazionale “Città di Porcia”

PORDENONE – Sono spagnolo, ungherese e olandese i tre finalisti della 33^ edizione del Concorso “Città di Porcia” dedicata al trombone: Roberto de la Guía Martínez, Botond Drahos e Tim Ouwejan sono i nomi dei tre concorrenti che sfideranno sabato 4 novembre alle ore 20.30 nella sala grande del Teatro Verdi di Pordenone per l’ultima decisiva prova di una delle competizioni per ottoni più prestigiose al mondo.

I tre finalisti sono stati selezionati durante la prova Finale con pianoforte di giovedì 2 novembre, che si è svolta a porte chiuse a causa delle avverse condizioni meteo e della conseguente ordinanza comunale, allarme rientrato nelle ultime ore. Dopo diverse ore di apprensione, il concerto finale del 33° Concorso Internazionale “Città di Porcia” previsto sabato 4 novembre potrà così essere svolto alla presenza del pubblico.

I tre finalisti si sfideranno sulle note di un brano a scelta tra il Concerto per trombone e orchestra di Nino Rota, compositore noto soprattutto per il sodalizio artistico con il regista Federico Fellini, e il Concerto di Launy Grøndahl, brano scritto dal compositore, direttore d’orchestra e violinista danese nel 1924 durante un viaggio in Italia. I tre finalisti si uniranno così alla FVG Orchestra diretta dal M° Massimiliano Caldi che completerà il programma con la Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K 543 di Mozart, tra gli ultimi grandi capolavori sinfonici del genio austriaco.

Al termine della serata di sabato, la Giuria tecnica presieduta da Andrea Bandini (Italia), e composta da Michel Bequet (Francia), Indalecio Bonet Manrique (Spagna), Jonas Bylund (Svezia), Fabrice Millischer (Francia), Daniele Morandini (Italia) e Helen Vollam (Gran Bretagna) proclamerà il vincitore del concorso che si aggiudicherà un premio pari a € 9.000. Al secondo classificato verrà assegnato un premio di € 5.000, mentre il terzo classificato riceverà un premio di € 3.500. Oltre ai Premi di classifica, il pubblico presente in sala al concerto finale esprimerà la propria preferenza assegnando il Premio del Pubblico per un importo pari a € 1.000 euro. È confermato anche quest’anno il premio della Giuria Giovani, composta da studenti degli istituti scolastici del territorio che hanno partecipato alla Finale con Pianoforte dando una prima valutazione dei concorrenti, del valore di € 1.000 euro.

INFORMAZIONI

Il concerto finale si terrà sabato 4 novembre alle ore 20.30 nella sala grande del Teatro Verdi di Pordenone (concerto fuori abbonamento):

Biglietti: intero 15,00 €; Ridotto 12,00 € (Under 26).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” ai seguenti numeri: tel 0434 590356 – cell. 335 7814656