Confindustria AA, intitolata la sala a Marco Camuccio

PORDENONE – Si è svolta nel pomeriggio del 13 aprile, nella sede di Confindustria Alto Adriatico, la cerimonia di intitolazione della sala Consiglio alla memoria di Marco Camuccio, co-titolare dell’azienda di famiglia, Premek Hi Tech Srl, Presidente del Gruppo Giovani Industriali di Pordenone dal 2012 al 2015, scomparso prematuramente la notte tra il 3 e 4 marzo scorsi a soli 46 anni. La dedica era stata decisa unanimemente dal Consiglio generale che, nella riunione del 22 marzo, aveva aderito alla proposta del Presidente.

Proprio Agrusti, visibilmente emozionato, si è rivolto alla famiglia di Marco, ai componenti il Consiglio e a quanti sono intervenuti dicendo che «Confindustria non è solo un luogo in cui si difendono degli interessi, ma è anche una comunità di persone, un’idea che in questi anni ho più volte sottolineato; ebbene, Marco era uno di noi e questa dedica ci è apparsa come la più appropriata per poterlo sentire ancora qui, dove tanto tempo ha speso. Separarci da lui – ha aggiunto – è stato lacerante, insieme avevamo costruito un grande rapporto, non solo professionale, abbiamo immensamente bisogno di idee innovative come le sue sapevano essere».

Ugualmente toccante la testimonianza di Lia Correzzola, che proprio da Marco aveva preso il testimone alla guida del Gruppo Giovani Industriali. «Con pazienza – ha detto – mi ha insegnato tante cose ed è stato in grado di far crescere il gruppo da primo tra pari. Serio, sul lavoro era molto serio, ma sapeva smettere quei panni e divertirsi. Con leggerezza, che non significa superficialità.

Ci mancherà tantissimo». Parole condivise anche da Federica Sartor, entrata nel GGI sempre assieme a Marco al quale anche Matteo Di Giusto, attuale Presidente di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Friuli Venezia Giulia, ha rivolto il proprio saluto, interrotto dalla commozione: «Ci uniamo all’idea di aver voluto dedicare a Marco questa sala, lui era un amico, uno che non mollava mai, appassionato. E c’era sempre. Quando l’ho saputo, non potevo crederci. Ma ne sono certo: lui è con noi, è un pezzo di noi». Al termine della cerimonia di scopertura della targa, Agrusti ha confermato che saranno istituite borse di studio alla memoria del giovane imprenditore per studenti meritevoli del sistema ITS Altoadriatico, scuola di alta formazione a cui Camuccio si era intensamente dedicato.

Marco aveva aderito a Unindustria Pordenone nel 2003 diventando parte attiva del Gruppo giovani imprenditori di cui aveva ricoperto la carica di consigliere dal 2007 e di Presidente nel quadriennio 2012 – 2015. Fiore all’occhiello del suo mandato, la formazione e l’orientamento al mondo del lavoro.

Testimonianza più intensa e numericamente importante di questo concetto, il progetto S.T.A.R.S., finalizzato a orientare i giovani studenti alle professioni maggiormente richieste in particolare dal settore produttivo, divulgare la cultura tecnica e quella imprenditoriale. È stato anche consigliere della Camera di Commercio di Pordenone, oggi Pordenone-Udine, dal 2014 al 2018.