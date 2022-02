Confindustria AA: materie prime, supporto concreto con “Appia”

PORDENONE – Il tema delle materie prime e delle commodities è sempre più cruciale per le imprese, costrette a fronteggiare rincari che, in alcuni casi, ne stanno mettendo duramente alla prova la tenuta o, addirittura, la sopravvivenza.

Massima attenzione, da alcuni mesi, in Confindustria Alto Adriatico dove il Presidente, Michelangelo Agrusti, ha trasmesso una seconda lettera rossa ai propri associati per segnalare che l’associazione, tramite Confindustria, si sta adoperando in ogni modo possibile «per stimolare l’esecutivo – si legge – ad assumere decisioni emergenziali per la continuità produttiva, anche ai fini del contenimento dell’inflazione».

Dal punto di vista operativo, dopo l’incontro dello scorso gennaio – con Aurelio Regina, delegato Confindustria per l’Energia e Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria – cui avevano partecipato oltre cinquecento imprese, Confindustria Alto Adriatico, tra le prime a livello nazionale, si è attivata per affiancare gli imprenditori in questa complessa ricognizione mettendo a disposizione un supporto concreto nel monitoraggio, interpretazione ed evoluzione di questi fenomeni, la piattaforma digitale interattiva APPIA (Analisi e Previsioni dei Prezzi per gli Input Aziendali) realizzata da Prometeia.

«Disporre, oggi, di strumenti conoscitivi a supporto delle strategie di approvvigionamento, pricing e pianificazione commerciale – ha spiegato al proposito il Presidente – diventa essenziale per molti settori industriali». APPIA è progettata come uno strumento di market intelligence che consentirà alle aziende associate di approfondire la conoscenza e l’interpretazione delle dinamiche di mercato attraverso un sistema di reportistica, webinar di filiera e dialogo continuo fra Prometeia, le Associazioni e le imprese.

Inoltre, l’estensione della community ai principali territori a vocazione manifatturiera consentirà in futuro alla piattaforma di favorire lo scambio di informazioni e di soluzioni fra aziende di diversi territori e filiere, oltre a rendere possibile la condivisione dei costi di impianto e aggiornamento della piattaforma.

Il servizio, riservato e ad accesso gratuito per le imprese associate a Confindustria Alto Adriatico, sarà presentato nel corso di un webinar il prossimo 22 febbraio al quale è prevista anche la partecipazione del DG dell’associazione, Massimiliano Ciarrocchi.