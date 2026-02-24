12.8 C
Pordenone
martedì , 24 Febbraio 2026
Convegno Fidapa il 25 “La cultura dei diritti: il diritto di vivere”

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – In una città che tanto opera nell’ambito della cultura e delle arti espressive, questo convegno vuole richiamare l’attenzione all’ambito sociale della cultura, quella che se interiorizzata può fare tanto per contrastare il decadimento del “rispetto dei diritti alla vita dei bambini e dei minori in genere”, piaga profonda del nostro tempo.

Il Convegno ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pordenone e di Pordenone Verso Capitale della Cultura Italiana 2027, insieme a quello della Fondazione Giovanni Santin ETS, di Panathlon, di Lady Avventura e di Take Care Kids.

Si ringraziano fin d’ora per la collaborazione Guglielmina Cucci, Assessore alle Politiche Sociali, Pari opportunità, Welfare, Salute, Disabilità e Politiche Europee, i patrocinanti e i gentili relatori che tratteranno l’ampia tematica sotto l’aspetto legislativo, sociale, psicologico, educativo, solidale: gli avvocati Manuela Zanussi e Morena Cristofori, la presidente UNICEF FVG Lauretta Carlon e la Past Presidente Emiliana Moro, le dottoresse Donatella Miniutti (Ambito Noncello) e Patrizia Cicuto (AS FO), il Dirigente Scolastico e scrittore prof. Fabio Muccin, la prof.ssa Daniela Dose (scrittrice, formatrice), la dott.ssa Elisa Bozzolan (educatrice e volontaria di Take Care Kids), la Presidente del Gruppo Lady Avventura, Romanina Santin.

Modererà il Convegno Antonietta Maria Di Paola, Vicepresidente FIDAPA BPW ITALY di Pordenone.

Un particolare ringraziamento all’ Associazione Propordenone per la gentile concessione della Sala in cui si svolgerà il Convegno.

