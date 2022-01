Covid, nuove date per la Fiera. Slittano Samuexpo, Aquafarm e Cucinare

PORDENONE – L’attuale situazione sanitaria sta ponendo significativi limiti al sereno lavoro delle aziende e una sostanziale impossibilità nel realizzare i viaggi e le trasferte in Italia e dall’estero.

Alla luce di questa situazione e della grande incertezza sugli sviluppi futuri dell’andamento dei contagi, Pordenone Fiere ha deciso di posticipare le date di tre eventi internazionali in programma nel mese di febbraio 2022.

Samuexpo, Salone internazionale della meccanica, plastica e subfornitura fissato nelle date 3, 4 e 5 febbraio si terrà invece il 31 marzo, 1 e 2 aprile 2022.

AquaFarm, Mostra Convegno internazionale su acquacoltura, algocoltura, industria della pesca con NovelFarm evento con focus sul vertical farming e colture fuori suolo in programma il 16, 17 e 18 febbraio, si sposta al 25, 26 e 27 maggio 2022.

Anche Cucinare, manifestazione dedicata agli appassionati di cucina e ai prodotti enogastronomici di qualità cambia collocazione e slitta al 9,10 e 11 aprile 2022.

“Lo scopo di questi spostamenti è proprio quello di permettere l’organizzazione delle manifestazioni nelle migliori condizioni economiche, sanitarie e logistiche, garantire il più alto grado di soddisfazione, visibilità e sicurezza per espositori e visitatori e mantenere l’importante livello di notorietà raggiunto negli anni da questi eventi – il commento di Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere che continua – Pordenone Fiere ha sempre lavorato per assicurare il massimo rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, a maggior ragione in questi ultimi due anni, e continuerà a mettere in primo piano la tutela dei propri collaboratori, espositori e visitatori”.

Il calendario di Pordenone Fiere continua invece come già da programma per

SPOSO E SPOSA, 18° salone degli sposi e della cerimonia in corso fino a domenica 16 gennaio alla Fiera di Udine, EUREKA, Fiera Regionale della Cultura e Creatività, che si terrà nel Centro Congressi della Fiera di Pordenone il 20 e 21 Gennaio e Mostra del Disco il 22 e 23 Gennaio al padiglione 6 della Fiera di POrdenone.

Il quartiere si riaprirà poi per il grande ritorno di Ortogiardino dal 5 13 marzo.