Creatività e divertimento ad ArtandFood: laboratori per tutte le età domenica 5 ottobre

PORDENONE – Domenica 5 ottobre, in occasione della manifestazione ArtandFood, sarà possibile partecipare a una serie di laboratori creativi pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza all’insegna dell’arte e della manualità.

La giornata si aprirà con il Laboratorio di Stampa, in programma dalle 11:00 alle 12:00, dove i partecipanti potranno realizzare un segnalibro personalizzato della manifestazione, da portare a casa come ricordo.

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30, sarà la volta del Laboratorio di Manipolazione di Argille: un’occasione per cimentarsi nella modellazione e creare un piccolo porta oggetti con le proprie mani.

A chiudere il programma, dalle 16:45 alle 17:45, il Laboratorio di Feltro, dedicato alla lavorazione della lana. I partecipanti potranno dare forma a una piccola zucca in feltro, perfetta per decorare la casa in vista dell’autunno.

I laboratori, in piazza della Motta, sono gratuiti e aperti a tutti, fino a esaurimento posti. Un’occasione perfetta per vivere una domenica diversa, immersi nella creatività e nel gusto che solo ArtandFood sa offrire.

Inoltre, domenica 5 ottobre la Loggia del Comune di Pordenone ospiterà delle attività interamente dedicate ai più giovani, con un ricco programma di laboratori progettati e realizzati dal Palazzo del Fumetto. L’iniziativa si propone di coniugare creatività, manualità e narrazione attraverso il linguaggio del fumetto, valorizzando al contempo il ruolo del museo come luogo di innovazione culturale e partecipazione attiva.

La mattinata, dalle ore 11.30 alle 12.30, vedrà lo svolgimento di due laboratori in parallelo: Pane, fumetto e creatività, a cura di Mara Prizzon, rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni, che unisce disegno e manualità in un’attività originale e coinvolgente e Chi è? Quali sono i suoi poteri (o i suoi guai) in cucina?, condotto da Luca Tonin e destinato a ragazzi dagli 11 ai 16 anni, dedicato alla creazione di personaggi a fumetti legati al tema della cucina.

Il programma proseguirà nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.00, con altri due appuntamenti: Stampa botanica, a cura di Elisa Bortolotto, laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni che intreccia natura e creatività attraverso l’utilizzo di materiali naturali e Il mio eroe ha il profumo del manga!, condotto da Riccardo Pasqual e rivolto a ragazzi dagli 11 ai 16 anni, dedicato all’ideazione di un protagonista a fumetti ispirato alla cultura gastronomica orientale.

