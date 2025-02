Croce Rossa Italiana, 110 anni di storia e solidarietà

PORDENONE – Più di 50.000 ore a supporto del territorio con quasi 500 volontari. Sono questi i dati più significativi di un 2024 di attività del Comitato della Croce Rossa di Pordenone che presenta il Report Annuale 2024. Un documento che riassume i traguardi raggiunti attraverso l’azione di 493 soci (34% giovani under 32, 59% donne, 41% uomini) di cui: 442 Volontari, 33 Infermiere Volontarie e 18 iscritti al Corpo Militare Volontario, che hanno svolto 50.620 ore di volontariato complessive.

«Con profondo orgoglio e gratitudine verso la comunità – evidenzia il Presidente Ludovico Mellina Bares – il nostro Report presenta una panoramica delle attività realizzate e sottolinea il forte legame che unisce il Comitato della Croce Rossa Italiana di Pordenone al territorio che supportiamo. Non sono semplicemente numeri, ma racconti concreti del nostro impegno costante nel rispondere alle emergenze sanitarie e socio-assistenziali che interessano il territorio. La nostra azione, sollecitata sia dalle istituzioni sia dai cittadini, ci motiva ogni giorno a fornire interventi tempestivi, concreti e mirati».

Il Report documenta il percorso compiuto nel territorio e attraverso le Unità Territoriali di Aviano, Pordenone, Prata di Pordenone e Sacile e negli altri Comuni di competenza – Brugnera, Budoia, Caneva, Cordenons, Fontanafredda, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino.

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità: sono i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e rappresentano le linee guida delle azioni dei Volontari della Croce Rossa, ne costituiscono lo spirito e l’etica.

110 ANNI DI STORIA

Il Comitato di Pordenone celebra nel 2025, 110 anni di impegno umanitario, indirizzato a lavorare nel territorio con l’obiettivo principale di prevenire e alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, genere, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

Fondato il 31 gennaio 1915, il Comitato di Pordenone è una delle realtà del volontariato più longeve del territorio. Nato in un periodo segnato dalla Prima Guerra Mondiale, il Comitato si distinse per la sua capacità di fornire assistenza sanitaria ai feriti e supporto logistico alle truppe. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, l’attività proseguì con interventi negli ospedali, sostegno ai prigionieri e raccolte di fondi.

Nel dopoguerra, il Comitato ha affrontato alcune delle sfide più difficili della storia recente, come il terremoto del 1976, il disastro del Vajont e le numerose alluvioni che hanno colpito il territorio. Dagli anni ‘90, il Comitato ha ampliato il proprio raggio d’azione: si registra nel ‘91 il supporto all’emergenza legata ai migranti albanesi con 700 persone assistite in due caserme del territorio e il sostegno ai profughi scappati dalla guerra in Ex-Jugoslavia, e la consegna di aiuti umanitari ai profughi croati.

Negli anni 2000 si registra la stabilizzazione di CRI nel territorio e la crescita del numero di volontari e ambulanze a disposizione della popolazione e operative anche a supporto delle strutture sanitarie locali. Si sviluppano fortemente le attività sociali a sostegno della popolazione: famiglie in difficoltà, migranti, anziani e minori. Attraverso specifici progetti in ambito sanitario la CRI Pordenonese ha potenziato il trasporto infermi, stipulato convenzioni con ASFO e promosso iniziative come le Manovre Salvavita Pediatriche. Durante la pandemia del 2020 ha dato un contributo cruciale alla rete di emergenza sanitaria e sociale.

2024: UN ANNO RICCO DI ATTIVITÀ E SUCCESSI

Nel 2024, il Comitato ha realizzato una serie di iniziative significative, tra le attività principali:

● Inaugurazione della nuova sede logistica a Pordenone, un punto di riferimento per le emergenze e la formazione, alla presenza del Presidente Nazionale Rosario Valastro.

● Principi e Valori: Gara DIU che ha coinvolto 4 Istituti scolastici della provincia

● Salute: garantiti 2431 trasporti sanitari, 1761 assistenze sanitarie e percorsi oltre 143.000 km con le ambulanze.

● Inclusione sociale: supporto a 207 famiglie, distribuzione di 2.098 borse spesa e organizzazione di 344 uscite con l’Unità di Strada.

● Formazione: 760 persone formate sulle Manovre Salvavita Pediatriche e organizzati corsi di primo soccorso per aziende, enti e privati e il Campo formativo Sunsets Red Cross Camp, 4 giorni formativi che hanno coinvolto 200 volontari.

● Emergenza: oltre 1000 ore di formazione specifica

● Concerto “All You Need Is Love” presso il Teatro Verdi di Pordenone, un momento di celebrazione e riflessione sui valori che animano il volontariato, nella Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

● Presentazione di un racconto storico dedicato ad Henry Dunant, di Chiara Valentina Segré, durante il festival PordenoneLegge.

UN COMITATO CON LO SGUARDO APERTO AL FUTURO

«Il nostro Comitato – dichiara il Presidente Ludovico Mellina Bares – è nato dalla volontà di aiutare il prossimo e continua, dopo 110 anni, a essere un pilastro della comunità. Ogni progetto, ogni intervento e ogni iniziativa riflettono i Sette Principi Fondamentali della Croce Rossa. La nostra missione è seguire questa linea che accomuna tutto il Movimento internazionale e, allo stesso tempo, adattarci alle nuove sfide di questo nostro territorio».

CELEBRAZIONI E RINGRAZIAMENTI PER I 110 ANNI DEL COMITATO

Le celebrazioni per il 110° anniversario saranno un’occasione per ringraziare tutti i volontari, passati e presenti, che con dedizione e passione hanno scritto la storia del Comitato. Il Comitato dedicherà, ogni mese, alcuni eventi di informazione, formazione incontro con i volontari e con la comunità e i momenti più significativi del programma saranno:

➔ Gennaio: 31 gennai, Anniversario Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana

➔ Febbraio: 8 febbraio, Evento contro il bullismo e il cyberbullismo, a cura dei Giovani CRI

➔ Marzo: 15 marzo, Evento per la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, a cura dell’Obiettivo Strategico Principi e Valori

➔ Maggio: 8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in collaborazione con il Teatro Verdi Pordenone e il 10-11 maggio CRI DAY Pordenone

➔ Giugno: 21 giugno, partecipazione alla storica e internazionale Fiaccolata di Solferino

➔ Luglio: SUNSETS RED CROSS CAMP, campo di formazione per Volontari CRI

➔ Agosto: 22 agosto, Evento per la Prima Convenzione di Ginevra, a cura dell’Obiettivo Strategico Principi e Valori

➔ Settembre: 27 settembre, esercitazione a cura dell’Obiettivo Strategico Operazioni Emergenza e Soccorsi

➔ Ottobre: 19 ottobre, RCP DAY a cura dell’Obiettivo Strategico Salute

➔ Novembre:

– Lancio della campagna Pasto sospeso

– 22 novembre, Meeting sulla marginalità, a cura dell’Obiettivo Strategico Inclusione Sociale

➔ Dicembre: 6 dicembre, Evento per la Giornata mondiale del volontariato, a cura dell’Obiettivo Strategico Volontariato

UN INVITO ALLA COMUNITÀ

Il Comitato invita i cittadini a partecipare e sostenere le sue attività attraverso donazioni, adesioni come soci sostenitori o ai progetti in corso. Ogni contributo permette di costruire una comunità più forte, resiliente e solidale.

Per informazioni e per consultare il Report Annuale completo, visita il sito www.cripordenone.it, contatta il numero 0434 523109 o scrivi a [email protected].