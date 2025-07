Polizia intensifica l’azione di contrasto all’immigrazione clandestina

PORDENONE – La Polizia di Stato di Pordenone, nell’ambito di una vasta e articolata strategia a tutela della legalità e della sicurezza del territorio, ha recentemente condotto un’importante operazione contro l’immigrazione clandestina, denominata a livello nazionale “OSCAR 14”.

L’attività si è sviluppata attraverso un’efficace sinergia tra l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pordenone, la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria.

L’operazione ha avuto origine da un’attenta analisi delle dichiarazioni di ospitalità pervenute negli ultimi mesi e dalla puntuale valutazione dei provvedimenti di rigetto relativi al rilascio dei permessi di soggiorno. Nel corso dell’attività di controllo sono stati rintracciati quattro cittadini stranieri – un nigeriano, un pakistano e due albanesi– risultati in posizione irregolare sul territorio nazionale e quindi espellibili.

In particolare, per il cittadino nigeriano è stato adottato l’ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni. Il cittadino pakistano, già condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Milano – Corelli.

Per i due albanesi, infine, è stata disposta l’espulsione, rispettivamente amministrativa e giudiziaria, con accompagnamento immediato alla frontiera presso l’aeroporto di Treviso e rimpatrio con volo diretto a Tirana.

Sono attualmente in corso ulteriori attività mirate al rintraccio e al successivo allontanamento di soggetti irregolari, a conferma della volontà della Polizia di Stato di mantenere alta l’attenzione e l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva.