Arena “Musicæ” piazzetta Calderari + programma concerti gratuiti

PORDENONE – Dal 24 luglio al 23 agosto, Piazzetta Calderari ospiterà dieci concerti all’interno di un padiglione sonoro itinerante, progettato con criteri di bio-design e ispirato alla forma del pianoforte: l’Arena Musicale “MUSICAE”, un innovativo progetto realizzato dal Distretto Musicale del Pianoforte di Sacile sotto la direzione artistica di Davide Fregona.

Non un semplice palcoscenico, ma una vera e propria camera acustica d’avanguardia, che crea un dialogo armonico tra arte e ambiente urbano: è qui che si svolgeranno i concerti della rassegna musicale “Armoniosi Loci”.

L’Assessore Alberto Parigi: “L’estate 2025 porta con sé una novità per la nostra città, una splendida arena musicale che da sola rappresenta già un’attrazione di grande valore.

Come ogni anno, continuiamo il nostro impegno per arricchire l’offerta culturale con elementi innovativi. Per un intero mese, l’arena ospiterà concerti gratuiti per tutti i cittadini, inaugurati in grande stile dal talento pordenonese Nicola Di Benedetto, violinista di eccellenza che farà da apripista a questa nuova avventura musicale. Questa iniziativa nasce anche con l’obiettivo di offrire un’opportunità preziosa ai pordenonesi che trascorreranno l’estate in città, creando momenti di aggregazione e cultura di alta qualità. Si aggiunge così un nuovo polo culturale nel cuore di Pordenone.”

L’apertura della rassegna affida le sue note al talento di Nicola Di Benedetto, ventitreenne pordenonese che ha già conquistato i palcoscenici più prestigiosi del mondo. Con il concerto “Doppio ritratto: i colori del violino”, il giovane virtuoso – che a soli 15 anni ha incantato la Royal Albert Hall di Londra e la Carnegie Hall di New York – promette di dipingere un affresco sonoro indimenticabile. La sua storia è quella di un talento precoce: vincitore del “London Grand Prize Virtuoso” e del “NY Golden Classical Music Awards”, Di Benedetto rappresenta l’eccellenza musicale che il territorio sa esprimere.

“Armoniosi Loci” celebra la musica, ma anche un l’artigianato musicale del Friuli Venezia Giulia: gli strumenti protagonisti della rassegna sono infatti capolavori creati e restaurati dai maestri artigiani regionali. Un binomio vincente quello tra cultura e imprenditoria, che anticipa uno dei temi di Pordenone Capitale italiana della Cultura. La rassegna si inserisce così nel percorso di valorizzazione culturale che accompagna la città verso il 2027.

L’ideatore Davide Fregona spiega: “L’innovativo padiglione sonoro ispirato nel design alla forma del Pianoforte è realizzato ex-novo come camera acustica con criteri di bio-design, secondo un progetto che intende concretizzare l’idea di “armonia” sia all’interno dello stesso “contenitore” sia nella relazione fisica tra questo e l’ambiente circostante, valorizzato attraverso interventi di tipo digitale e multimediale, tra suoni, immagini. Alla base del progetto c’è il tema del “legno armonico”, elemento che è proprio al centro della mission del Distretto Culturale del Pianoforte Musicæ, nato per creare un ponte ideale tra la vocazione di un territorio, che fa del pianoforte il focus di un articolato sistema di produzione culturale e il mondo del legno, declinato nel senso “musicale”, al centro del lavoro di costruttori e artigiani regionali, tutto nel segno dell’attenzione all’ambiente e alla natura, con soluzioni ad alta sostenibilità e innovazione”

Il programma

Giovedì 24 luglio, ore 21:30

Nicola Di Benedetto – “Doppio ritratto: i colori del violino”

Il prodigio pordenonese apre la rassegna

Venerdì 25 luglio, ore 21:30

I Menestrelli dell’Osteria Phandonì – Duetto chitarra e basso

Sonorità popolari in chiave contemporanea

Sabato 26 luglio, ore 21:00

Marco Gerolin – La fisarmonica

Virtuosismo e tradizione si incontrano

Venerdì 1° agosto, ore 21:00

Duo Scacco-Defend – Duetto chitarra e voce

L’intimità della musica da camera

Sabato 2 agosto, ore 21:00

Mariia Mykhailetsk – La bandura e la voce

Echi dell’Europa orientale

Venerdì 8 agosto, ore 21:00

Emma Castellano – L’arpa

Magia delle corde celesti

Sabato 9 agosto, ore 21:00

Rapsodia Saxophone Quartet – Gli ottoni e il suono

Potenza e raffinatezza del jazz

Venerdì 15 agosto, ore 21:00

Armando Battiston – L’organo, le armoniche

Ferragosto in musica

Venerdì 22 agosto, ore 21:00

Abel Arshakian – Il duduk armeno

I suoni dell’antica Armenia

Sabato 23 agosto, ore 21:00

Eros Viel – Organetti di barberia

Gran finale tra nostalgia e allegria

La rassegna “Armoniosi Loci” si svolgerà in Piazzetta Calderari a Pordenone dal 24 luglio al 23 agosto 2025. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

Dopo Sacile e Tarvisio, l’Arena musicale itinerante prosegue il suo tour a Pordenone per poi fare tappa a Trieste e Polcenigo abbracciando l’intera regione.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive, in collaborazione con PromoturismoFVG.