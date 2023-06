CuriosiFVG 2023, da 16 Paesi per raccontare la regione

PORDENONE – L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) ospita dal 14 al 25 giugno 2023 la 35ª edizione di CuriosiFVG 2023, International Experience in Friuli Venezia Giulia. I 16 partecipanti selezionati hanno tra i 23 e i 34 anni e provengono da 10 Paesi: Bielorussia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Ungheria.

Faranno base a Pordenone e per due settimane prenderanno parte ad un programma di visite guidate ed esperienze di turismo sostenibile in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia: dalle città ai piccoli borghi, alla scoperta di arte, architettura, storia e enogastronomia; ma anche luoghi di interesse naturalistico, tradizioni locali ed eventi culturali.

Il loro ruolo sarà quello di digital creator e storyteller della propria FVG International Experience: attraverso i social media di ciascuno e sul profilo Instagram ufficiale @curiosifvg documenteranno e promuoveranno le bellezze e le opportunità turistiche della Regione Friuli Venezia Giulia, contribuendo così ad accrescere community internazionale di CuriosiFVG.

Un’esperienza unica, quella di CuriosiFVG 2023, non solo dal punto di vista della promozione turistica internazionale, ma anche per il grande valore interculturale dell’iniziativa, che per due settimane riunirà 16 persone di 10 diverse nazionalità, consentendo loro di condividere quotidianamente impressioni e opinioni su una esperienza originale e coinvolgente.

L’’itinerario di CuriosiFVG 2023 toccherà le seguenti tappe: Pordenone – Aquileia – Grado – Cividale del Friuli – Udine – Sauris – Trieste e il Carso – Isola della Cona – Gorizia – Spilimbergo – Valvasone – Val Tramontina – Poffabro e Frisanco.

QUI Programma dettagliato PROGRAMMA DAY BY DAY CURIOSIFVG 2023

L’experience si svolgerà, TUTTA IN LINGUA INGLESE.

Due mattinate di WORKSHOP in inglese – il 16 e il 22 Giugno, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – sono aperte anche a “Curiosi locali “, purchè under 34 e con buona conoscenza della lingua inglese.

Gli interessati possono prenotarsi scrivendo a [email protected]

DUE MATTINATE DI WORKSHOP IN INGLESE

APERTI A “CURIOSI LOCALI” PREVIA ISCRIZIONE

Venerdì 16 giugno 2023, 9.00-14.00

TRAVEL WRITING LAB, con Claudio Visentin, fondatore e docente di Scuola del Viaggio, giornalista Sole24Ore, docente di Storia del Turismo, Università della Svizzera Italiana

YOUNG TRAVELLERS FOR DEMOCRACY&SUSTAINABILITY in dialogo con Emanuele Loperfido, membro Parlamento Italiano e Osce,

Quota partecipazione: euro 10,00 comprensiva di laboratorio +coffee break + pranzo con i Curiosi alla mensa self service di Casa dello Studente Zanussi Pordenone

Giovedì 22 giugno 2023, 9.00-14.00.

TRAVEL VIDEO MAKING LAB, con Tommaso Fabi, videomaker.

Quota partecipazione: euro 10,00 comprensiva di laboratorio + coffee break + pranzo con i Curiosi alla mensa self service di Casa dello Studente Zanussi Pordenone