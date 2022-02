Da Biella a L’Aquila in “cinquantino”: l’avventura del pordenonese Matteo Ellena

PORDENONE – Si chiama Matteo Ellena, ha 43 anni e vive a Fontanafredda.

Matteo ha la passione per i motori di piccola cilindrata e da diversi anni si occupa di sistemare e restaurare motorini tanto cari a chi, come lui, negli anni 90 ha vissuto questa passione.

Il 25 febbraio Ellena parteciperà con il suo cinquantino alla Crazy Italian Rally Winter che partirà in quella giornata dal santuario di Oropa (Biella) e terminerà il 27 sul Gran Sasso a Castel del Monte (l’Aquila).

La manifestazione è un po’ impresa, un po’ festa lungo i circa 1200 km da percorrere in tre giorni. “Una strada – precisa Matteo -tutt’altro che comoda, fatta di salite e discese visto che, essendo in pieno inverno, sono stati scelti dei check point adatti all’occasione, solo passi appenninici: Penice, Cisa, Pradarena, Carnaio, Mandrioli e Cornello”.

Insieme agli amici Gianluca Piccardo e Raoul Giuliodori farà parte della squadra “Lentamente Team”.

“Vorremmo far conoscere a tutti questa avventura”, un viaggio a

velocità molto ridotta che nasce, così come il gruppo, dalla “passione per tutti quei veicoli inadeguati che a volte usiamo per i nostri piccoli viaggi e per le nostre avventure” ammettono dal team che ha anche una pagina Facebook (Lentamente) e un account Instagram (Gianlucainmotorino) per raccontarsi.