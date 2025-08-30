Da lunedì 1° settembre riaprono le iscrizioni ai Nidi d’infanzia comunali

PORDENONE – Da lunedì 1° settembre 2025 ripartiranno le iscrizioni ai due Nidi di infanzia – il Germoglio e l’Aquilone – gestiti dal Comune di Pordenone.
«I nidi comunali per i bimbi dai 3 ai 36 mesi residenti in città – afferma il sindaco Alessandro Basso – rappresentano un altro tassello fondamentale di supporto e appoggio ai genitori e alle famiglie di Pordenone nell’educazione e nella crescita affettiva e cognitiva dei più piccoli. È un servizio fondamentale che contribuisce ad inserire gradualmente i bambini in una rete di relazioni con i propri coetanei e con gli adulti.
Anche questo dimostra quanto sia importante l’attenzione che l’Amministrazione comunale dedica alle famiglie, per favorire una crescita sana delle nuove generazioni».
L’iscrizione potrà essere effettuata fino al 28 novembre 2025 esclusivamente in modalità informatica tramite SPID o CIE accedendo dal sito web del Comune di Pordenone (sezione “Servizi”) dove sono riportate tutte le informazioni sul servizio offerto, su costi e modalità di pagamento. Qui si trovano anche i numeri da contattare in caso di dubbi.
Si ricorda che è necessario presentare domanda sia che si tratti di nuova iscrizione che di rinnovo.
Per informazioni www.comune.pordenone.it alla sezione “Servizi”.