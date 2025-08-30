Da lunedì 1° settembre riaprono le iscrizioni ai Nidi d’infanzia comunali

PORDENONE – Da lunedì 1° settembre 2025 ripartiranno le iscrizioni ai due Nidi di infanzia – il Germoglio e l’Aquilone – gestiti dal Comune di Pordenone.

​«I nidi comunali per i bimbi dai 3 ai 36 mesi residenti in città – afferma il sindaco Alessandro Basso – rappresentano un altro tassello fondamentale di supporto e appoggio ai genitori e alle famiglie di Pordenone nell’educazione e nella crescita affettiva e cognitiva dei più piccoli. È un servizio fondamentale che contribuisce ad inserire gradualmente i bambini in una rete di relazioni con i propri coetanei e con gli adulti.

Anche questo dimostra quanto sia importante l’attenzione che l’Amministrazione comunale dedica alle famiglie, per favorire una crescita sana delle nuove generazioni».

​L’iscrizione potrà essere effettuata fino al 28 novembre 2025 esclusivamente in modalità informatica tramite SPID o CIE accedendo dal sito web del Comune di Pordenone (sezione “Servizi”) dove sono riportate tutte le informazioni sul servizio offerto, su costi e modalità di pagamento. Qui si trovano anche i numeri da contattare in caso di dubbi.

​Si ricorda che è necessario presentare domanda sia che si tratti di nuova iscrizione che di rinnovo.

Per informazioni www.comune.pordenone.it alla sezione “Servizi”.

