Delegazione Ail Pordenone incontra i vertici AsFO

PORDENONE – Nella mattinata del 27 marzo il Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera accompagnato da alcuni collaboratori ha incontrato presso la Direzione Generale Asfo in Pordenone il Dott.Alberto Fontana, la dott.ssa Erika Fedrigo e la dott.ssa Paola Contu.

Il momento di confronto da tempo calendarizzato ha avuto come prioritario obiettivo l’ esame valutativo e costruttivo riguardante la convenzione fra Ail Pordenone e Asfo Pordenone.

Gli argomenti sottoposti all’ esame hanno esaminato l’ Assistenza Domiciliare Pediatrica, i Moduli di Respiro, le donazioni, il nuovo progetto di finanziamento per le necessità dell’ Ematolgia in vista anche del trasloco nel nuovo Ospedale pordenonese, le figure professionali di un educatore, di un psicologo , la possibilità di autorizzare i volontari Ail ad accompagnare i pazienti all’ interno dei rispettivi reparti, l’ acquisto per sostituzione di 2 automezzi già in comodato d ‘ uso alla Pediatria e infine il riutilizzo dell’ ambulatorio mobile Ail Pordenone.

Stefano Boscariol