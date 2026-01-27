Disegni d’acqua al Palazzo del Fumetto dal 29 gennaio

PORDENONE – L’acqua è protagonista della nuova mostra al Palazzo del Fumetto Disegni d’acqua – Alla scoperta di una risorsa da tutelare in programma da giovedì 29 gennaio per un’esposizione che indaga questo elemento nei suoi vari aspetti e in varie declinazioni, ricordando in ogni circostanza quanto sia indispensabile per la vita sulla terra.

In una collaborazione tra Palazzo del Fumetto, Università di Trento, Iuav di Venezia e Università di Ferrara nell’ambito del progetto SCARER (Risk Communication and Engagement for Societal Resilience), la mostra offre un ritratto trasversale dell’acqua e invita il visitatore a riflettere sulle sfide della gestione idrica e sul nostro rapporto con questo elemento vitale.

Il linguaggio diretto e immediato del fumetto diventa uno strumento privilegiato per affrontare la complessità di questi temi: elementi di infografica e tavole originali tratte da fumetti realizzati da Emanuele Barison che riguardano questo tema, si mettono in luce i contenuti fondamentali di questo bene indispensabile in un percorso espositivo che si snoda attraverso dieci sezioni.

I temi trattati nell’esposizione sono stati adattati in chiave educativa per rafforzare i messaggi su uso consapevole, rischi e valore dell’acqua, attraverso una comunicazione che contempli l’aspetto istituzionale e la creatività artistica. Unendo dati e narrazioni, statistiche e storie, pittogrammi e sequenze disegnate, Disegni d’acqua invita a riflettere sul valore della risorsa e sulla responsabilità condivisa di tutelarla.

Inaugurazione. Palazzo del Fumetto – giovedì 29 gennaio ore 18.00

Durata. Dal 29 gennaio al 22 febbraio 2026