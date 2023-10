Distacco energia elettrica lunedì 23 e mercoledì 25 ottobre

PORDENONE – Per consentire un progressivo e completo rinnovamento della rete cittadina di distribuzione dell’energia elettrica, ENEL sta effettuando dei lavori sugli impianti e sulle cabine di distribuzione in tutta la città.

Pertanto è previsto il distacco dell’energia elettrica lunedì 23 ottobre dalle 9 alle 12 nelle seguenti vie: via Maggiore n. 59, 63, da 67 a 79, da 83 a 89, 93, 79a, 36; via Vivuola da n. 1 a 3, da 11 a 15, 1a, da 10 a 12; viale Grigoletti da n. 71 a 83, 73b; via Rorario da n. 7 a 23.

Nelle stesse vie, agli stessi civici, la corrente sarà interrotta anche mercoledì 25 ottobre dalle 15 alle 16.

Si precisa che ENEL ha già provveduto ad avvisare i residenti delle vie interessate.