“Dizionario creativo di economia domestica”, il 3 in Biblioteca

PORDENONE – E’ in programma giovedì 3 novembre, alle 18, in Biblioteca Civica “Sala Degan”, a Pordenone, la presentazione del libro della giornalista Tiziana Melloni

“Più che altro una traccia, Dizionario creativo di economia domestica”.

L’incontro, moderato da Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, è promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone.

Le 54 parole che compongono il “Dizionario creativo di economia domestica” sono il risultato di una lunga serie di esperienze e discussioni – a volte parecchio animate – avvenute nel corso di una vita famigliare intensa e partecipata, costellata da un consistente numero di traslochi.

Seduti attorno al tavolo di cucina, in macchina, in spiaggia o camminando per sentieri, mille volte ci siamo confrontati su come far quadrare le faccende di casa in un mondo globalizzato, passando con disinvoltura dalla riparazione dello sciacquone a questioni planetarie come il consumo di suolo e la finanza internazionale.

Nel discuterne insieme ci siamo resi conto di due cose: che l’economia personale e l’economia globale influiscono una sull’altra e viceversa, e che non ci sono soluzioni precise e sempre uguali sulle questioni che nascono dalla gestione dell’economia domestica.

L’obiettivo di questo manualetto è semplicemente quello di offrire qualche idea di come muoversi – sul web, sulla carta, conversando – per trovare, di volta in volta, la risposta che serve. Quindi, come il codice dei pirati dei Caraibi, più che altro è una traccia.